teltarif hilft: Auszahlung von o2-Prepaid-Guthaben verweigert

Probleme bei o2-Guthaben-Auszahlung

Bild: o2 In Deutsch­land ist es zwar gesetz­lich schon seit Jahren vorge­schrieben, dass vom Kunden aufge­ladenes Prepaid-Guthaben nicht verfallen darf, sondern ausbe­zahlt werden muss, trotzdem sind die Verfahren in Deutsch­land hierfür oft umständ­lich: Wurde zuvor der Tarif bequem über ein Online-Kunden­center admi­nis­triert, muss der Kunde für die Auszah­lung dann meist extra eine E-Mail schreiben oder gar ein PDF-Formular ausfüllen.

Es ist nicht immer klar, inwie­weit Absicht der Provider dahin­ter­steckt, das Verfahren möglichst komplex zu gestalten. teltarif.de musste kürz­lich wieder einem Kunden von o2 helfen.

Im August schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Ich weiß, dass Sie schon in vielen ähnli­chen Fällen helfen konnten und so wende ich mich Hilfe suchend an Sie mit der Frage: Können Sie auch mir helfen, mein Guthaben zu erhalten?