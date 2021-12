teltarif hilft: Kein "Instant Restart" bei 1&1-TV mehr nutzbar

Leser-Problem mit Instant Restart bei TV-Option

Bild: 1und1 Seit Dezember ist es sogar gesetz­lich vorge­schrieben: Gibt es dieselbe Leis­tung wie bisher zum güns­tigeren Preis, muss der Provider seinen Kunden darüber einmal jähr­lich schrift­lich infor­mieren. Das haben manchen Provider frei­willig auch vorher schon gemacht. Aber konnte man sich als Kunde dann wirk­lich einhun­dert­pro­zentig sicher sein, dass nach der Preis­sen­kung auch wirk­lich alle Funk­tionen und Tarif­bestand­teile noch vorhanden waren?

Ein 1&1-Kunde, der über seinen Provider gleich­zeitig auch Fern­sehen bezieht, musste kürz­lich erleben, dass dem nicht so war - und teltarif.de musste helfend eingreifen.

Ende November schrieb uns ein Leser, der Kunde bei 1&1 ist:

Mein Problem: Ich habe im Rahmen eines Upgrades meines DSL-Anschlusses das 1&1 TV HD Plus Paket für 4,99 Euro statt 9,99 Euro im Monat ange­boten bekommen. Das Angebot erschien mir als sehr inter­essant, deshalb habe ich auch dem Upgrade sofort zuge­stimmt. Jetzt funk­tio­niert bei mir aber die "Instant Restart" Funk­tion, mit der ich bereits ange­fan­gene Sendungen noch­mals von Beginn an starten kann, nicht mehr. Mehrere Anrufe bei der 1&1-Hotline zu diesem Problem brachten keinen Erfolg. Teil­weise wurde ich bei den Tele­fonaten auch - angeb­lich - an die entspre­chende Abtei­lung bei 1&1 weiter verbunden, bin dann aber nach einigen Minuten einfach aus der Leitung geflogen. Die letzte Info von 1&1 zu meinem Problem war dann, dass ich die gewünschte Instant Restart Funk­tion wieder haben könnte, wenn ich das TV HD Plus Paket nochmal neu buche, aber dann aller­dings für 9,99 Euro im Monat.

Das empfinde ich aber als unlau­teren Wett­bewerb, weil ich wegen den 4,99 Euro für das TV HD Plus (ohne Lauf­zeit­ende, gebunden an den DSL-Vertrag) dem Vertrag über­haupt zuge­stimmt habe und ich jetzt plötz­lich 9,99 Euro zahlen soll. [...] Viel­leicht können Sie bei 1&1 etwas errei­chen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank.