teltarif hilft: 1&1 TCL-Uhren wegen Ausfall unbrauchbar

Der Über­land-Bus kommt mal wieder nicht, die Kinder müssen deswegen abge­holt werden und tele­fonieren mit den Eltern per Smart­watch: Wenn dann der Dienst wochen­lang ausfällt, ist der Ärger groß. teltarif.de musste einem 1&1-Kunden helfen.

Probleme mit TCL-Smartwatches beim Kids-Tarif

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de Viele Eltern wollen ihren vor allem jüngeren Kindern noch kein Smart­phone geben. Um trotzdem eine Kommu­nika­tion mit den Kindern zu ermög­lichen, gibt es spezi­elle Smart­watches für Kinder, die teils auch eine Ortung des Kindes erlauben. Mitunter werden für eine derar­tige Lösung zwei Verträge notwendig: Ein klas­sischer Handy-Vertrag für die mobile Daten­über­tra­gung und ein Dienste-Vertrag (oft mit dem Hersteller) für Ortungs-, SOS- und anderen Dienste.

Doch wenn einer dieser Dienste ausfällt, stellt sich die Frage, wer für die gesetz­liche Gewähr­leis­tung zuständig ist.

Ursache: Server­aus­fall bei TCL

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de 2021 hat 1&1 - wie berichtet - spezi­elle Smart­phone- und Smart­watch-Tarife für Kinder einge­führt. Als Smart­watch für Kinder bot 1&1 beispiels­weise die TCL Move­time Family Watch MT40 an. Ein 1&1-Kunde mit dieser Lösung für seine Kinder schrieb uns Ende Juni, er habe diese Verträge mit den Uhren ange­schafft, damit er seine Kinder errei­chen könne. Das funk­tio­nierte nur leider sehr unzu­ver­lässig.

Denn seit dem 11. Mai könne er die zwei TCL Move­time Family Watches MT40X nicht nutzen, da die Server des Herstel­lers TCL ausge­fallen sind bzw. immer wieder ausfallen. Die Kinder könnten ihn dann nicht anrufen und er könne sie nicht orten. Das sei aber der Sinn für die zwei Handy­ver­träge mit Geräten bei 1&1 gewesen.

Mit 1&1 sei er mehr­mals im Gespräch gewesen, dort werde er aber immer wieder an den Hersteller verwiesen. Den Hersteller TCL habe er hierzu am 15. Mai und am 19. Juni ange­rufen und wollte sich erkun­digen, wann die Geräte wieder einwand­frei funk­tio­nieren würden.

1&1 lehnt Kündi­gung zunächst ab

Am 15. Mai wurde ihm von TCL mitge­teilt, dass die Störung mehrere Wochen betragen könne. Zwischen­zeit­lich habe er versucht, die Verträge per Sonder­kün­digung zu beenden, dies sei mehr­fach von 1&1 abge­lehnt worden, da er die Verträge "mit anderen Endge­räten nutzen" könne.

In einem weiteren Tele­fonat mit 1&1 sei ihm mitge­teilt worden, das die Gewähr­leis­tung bei den Uhren über TCL laufen würde und der Provider die Gewähr­leis­tung ablehne. Er solle sich an TCL wenden. Dort sei ihm wiederum mitge­teilt worden, das man ihm kein genaues Zeit­fenster nennen könne, wann die Uhren einwand­frei funk­tio­nieren.

"Meine Kinder können mich nicht errei­chen, wenn hier auf dem Land mal wieder ein Bus ausfällt und man eine Stunde Warte­zeit hat. Alles sehr ärger­lich", fasste der Leser seinen Bericht an unsere Redak­tion zusammen.

1&1 erstattet Kosten seit dem Ausfall

Da es sich hier um Bundle-Produkte aus Gerät und Tarif handelt und 1&1 daher nach unserer Auffas­sung der Erst­ansprech­partner für die gesetz­liche Gewähr­leis­tung ist, haben wir den ganzen Fall an 1&1 über­mit­telt und dort darum gebeten, entweder zwei alter­native Smart­watches mit funk­tio­nie­renden Online-Diensten bereit­zustellen oder den Kunden rück­wir­kend seit Beginn der Ausfälle aus den beiden Verträgen zu entlassen und die Smart­watches zurück­zunehmen. Wenige Tage später schrieb uns der Kunde:

Vielen Dank für die Info. Inzwi­schen hat sich 1&1 bei mir gemeldet und die Uhren zurück­genommen. Die Verträge wurden bereits beendet und ich erhalte eine Gutschrift in Höhe von 106,90 Euro. Ich kann Ihnen nur herz­lichst danken.

Wir haben Herrn [...] umge­hend tele­fonisch kontak­tiert und eine für beide Seiten zufrie­den­stel­lende Lösung gefunden. Die Gebühren im Störungs­zeit­raum haben wir ebenso erstattet, wie die Kosten für die Smart­watches. Wie gewünscht hat unser Kunde die Vertrags­kün­digung erhalten.

