Adventskalender-Gewinnspiel: Das iPhone 7 Plus ist verlost! Das Adventskalender-Gewinnspiel von teltarif.de ist beendet und inzwischen sind alle Preise an die glücklichen Gewinner verschickt worden. Vom 1. bis zum 24. Dezember konnten die Teilnehmer jeden Tag ein Türchen öffnen und Preise im Wert von 6000 Euro gewinnen. Zudem hatten alle Teilnehmer, neben den täglichen Gewinnen, zusätzlich die Chance auf unseren Hauptgewinn: das iPhone 7 Plus mit 256 Gigabyte in der Farbe Diamantschwarz.

Über 10 000 Teilnehmer haben sich an unserem Adventskalender-Gewinnspiel versucht. Daher wollen wir an dieser Stelle DANKE sagen. Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme und über die freundlichen Rückmeldungen. So schrieb uns Bernd B.:

"... Ich freue mich sehr darüber, als Gewinner gezogen worden zu sein. Freundliche Grüße an das Team und ruhige Feiertage."

Selbst ausgefallenere Preise wie eine Fernsehhalterung haben glückliche Besitzer gefunden. Christopher T. freut sich sehr:

"Ich danke Ihnen für diese ausgesprochen erfreuliche Nachricht, die Wandhalterung könnte nicht passender kommen, da wir morgen einen neuen Fernseher geliefert bekommen. Das harmoniert wunderbar. Ich danke Ihnen und dem gesamten Team für die Organisation dieses tollen Adventskalenders und natürlich für diese Wandhalterung und wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und einen guten Übergang ins neue Jahr."

Und unsere iPhone-7-Plus-Hauptgewinnerin Carmen K. konnte es kaum fassen:

„... vielen Dank für die tolle Nachricht !! Ich musste die Email echt 3x lesen und kann es immer noch nicht glauben !! Das ist ja der absolute Wahnsinn !! Darüber freue ich mich so sehr, das kann ich hier gar nicht in Worte fassen !! ... Nochmals vielen, vielen Dank !!“

Wir freuen uns, Sie weiterhin auf unserer Seite begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen nochmal ein schönes Jahr 2017!