Gewinnspiel: Pixel 6 Pro, Powerbanks, Rephone & mehr

Weih­nachten ist nicht mehr weit, der 3. Advent ist absol­viert. Gestern Abend am dritten Advent endete die dritte Runde unseres Weih­nachts­gewinn­spiels. Alle Teil­nehmer, die zwischen dem 6. und dem 12. Dezember teil­genommen haben, nahmen nicht nur an unserer 3. Advents­zie­hung teil, sondern haben zusätz­lich erneut die Chance bei der Schluss­zie­hung am 26. Dezember auf den Haupt­preis.

Die Gewinner der dritten Runde

In der dritten Runde gab es wieder zwei Gewinner: Frau Celine K. und Herr Peter M.

Auch wenn Sie sich als Gewinner erkennen sollten, warten Sie auf unsere direkte E-Mail mit der Gewinn­mel­dung, schauen Sie dazu auch in Ihren Spam-Ordner.

Das Google Pixel 6 Pro mit 128 GB Arbeits­spei­cher hat Frau Celine K. gewonnen. Das 5G-fähige Handy wurde freund­licher­weise von der Deut­schen Telekom gespon­sert, ist SIM-Lock frei und kann mit einem bereits vorhan­denen Lauf­zeit-Vertrag oder einer Prepaid-Karte eines Anbie­ters nach Wahl betrieben werden.

Das induk­tive Lade­gerät im Look eines Marmor-Steins geht an Herrn Peter M.. Das Lade­gerät wurde vom Hersteller Einova gespon­sert. Das induk­tive Lade­gerät kann den Akku eines QI-lade­fähigen "Smart­phone" kontaktlos aufladen.

Herz­lichen Glück­wunsch auch von unserer Seite.

Neue Woche, neues Glück

Die Gewinne der 4. Woche: Ein Google Pixel 6 Pro (128 GB), ein Rephone, zwei Ladesteine und zwei Powerbanks

Bilder: Hersteller, Montage teltarif.de Auch in der vierten Advents­woche verlosen wir wieder span­nende Preise. Diese Woche gibt es wieder zwei Handys zu gewinnen, sowie zwei induk­tive Lade­geräte und zwei Power­banks.

Erneut kann ein weiteres Google Pixel 6 Pro mit 128 GB Spei­cher gewonnen werden, welches wieder von der Deut­schen Telekom gespon­sert wird.

Als zweiten Gewinn gibt es diese Woche ein umwelt­bewusst produ­ziertes "Rephone". Das "rephone" wird nach­haltig in Deutsch­land, genauer in Bocholt bei Gigaset, endge­fer­tigt. Das Gerät hat uns die Firma Freenet - bekannt unter anderem unter dem Namen "Mobilcom-Debitel" - gespon­sert. Es handelt sich um ein Dual-SIM-Gerät, das auf Wunsch zusätz­lich mit einer MicroSD-Karte (nicht im Liefer­umfang) erwei­tert werden kann. Das Gerät beherrscht 2G, 3G und 4G Technik einschließ­lich Tele­fonie über LTE (VoLTE) und wird von einem MediaTek-Chip­satz ange­trieben. Das aufge­spielte Android 11 ist weit­gehend original belassen - ein Umstand, den viele Anwender schätzen.

Das Rephone hat einen wech­sel­baren 4400-mA-Akku und kann mit handels­übli­chem Werk­zeug auch selbst repa­riert werden, sofern man sich das zutraut. Sollte das Gerät eines fernen Tages nicht mehr benö­tigt werden, soll es nicht einfach "entsorgt" werden, sondern kann gegen Pfand zurück­gegeben gegeben werden.

Ein weiterer Marmor­stein und ein Lava­stein, beide gespon­sert von der Firma Einova. In den Steinen versteckt sich ein induk­tives Lade­gerät, zum kontakt­losen Aufladen von Smart­phones oder QI-kompa­tiblen Geräten.

Deswei­teren verloren wir zwei Kraft­pakete, genauer "Power­banks" für Smart­phones oder Feature Phones der Marke "Einova". Damit können längere Tage ohne erreich­bare Steck­dose über­brückt werden.

Anmel­dung bis Sonntag 19. Dezember

Wer sich ab heute und noch bis Sonntag, dem 19. Dezember (23:59:59), erneut anmeldet, nimmt wieder an mehreren Verlo­sungen teil: Einmal bei der Verlo­sung in dieser Woche. Und jeder Teil­nehmer an einer Wochen­ver­losung landet zusätz­lich im Topf für die Verlo­sung unseres Haupt­gewinns am 26. Dezember.

Die Teil­nahme erfolgt wie gewohnt auf unserer Webseite www.teltarif.de/gewinn­spiel durch Anmel­dung für den wöchent­lich erschei­nenden News­letter und das Beant­worten einer hoffent­lich gut lösbaren Frage, wenn Sie regel­mäßig auf teltarif.de vorbei­schauen. Die rich­tige Antwort finden Sie wie gewohnt in unseren Nach­richten und Infor­mati­ons­seiten auf teltarif.de.

Jetzt am Gewinn­spiel teil­nehmen!

Die Gewinner werden immer wie immer am darauf folgenden Montag ermit­telt und bekannt gegeben.

Die teltarif.de-Redak­tion drückt die Daumen.