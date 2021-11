Gewinnspiel: 4 Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro + Vertrag & mehr

Am 22.11. startet unser Weihnachts-Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de So langsam nähert sich das turbu­lente Jahr 2021 dem Ende, doch zuvor möchten wir Sie noch zu unserem tradi­tio­nellen Gewinn­spiel einladen, das heute startet und bis einschließ­lich 26. Dezember mit attrak­tiven Preisen lockt. Dieses Jahr öffnen wir keinen Advents­kalender mit vielen Türchen, sondern verlosen an jedem Advents­wochen­ende einen Wochen­gewinn und am Ende unter allen Teil­neh­mern noch einen Haupt­preis.

Weih­nachts­gewinn­spiel startet heute

In jeder Woche vor einem Advents­wochen­ende verlosen wir einen oder mehrere Wochen­preise. In der Woche vor und rund um Weih­nachten verlosen wir dann zusätz­lich einen Haupt­preis. Jeder Teil­nehmer an einer Verlo­sung um einen Wochen­preis hat damit auto­matisch ein Los für den Haupt­gewinn. Wer an allen fünf Verlo­sungen teil­nimmt, hat am Ende folg­lich fünf Lose im Lostopf und erhöht damit seine Chancen auf den Haupt­gewinn.

Wie kann man teil­nehmen?

Die Teil­nahme erfolgt auf unserer Webseite www.teltarif.de/gewinn­spiel durch Anmel­dung für den wöchent­lich erschei­nenden News­letter und das Beant­worten einer einfa­chen Frage. Die rich­tige Antwort finden Sie garan­tiert in unseren Nach­richten und Ratge­bern auf teltarif.de

Was gibt es zu gewinnen?

Die Deutsche Telekom sponsert 4 Smartphones von Google, Modell Pixel 6 Pro (128 GB)

Foto: Deutsche Telekom Es gibt einiges zu gewinnen: Jedes Advents­wochen­ende verlosen wir unter allen Teil­neh­mern ein Google Pixel 6 Pro mit 128 GB in Stormy Black. Insge­samt können also viermal ein Google-Smart­phone gewonnen werden. Diese Smart­phones werden uns von der Telekom zur Verfü­gung gestellt, sind SIM-Lock-frei und können mit einer SIM-Karte eines belie­bigen Mobil­funk­anbie­ters betrieben werden. Weitere Details dazu finden Sie auf einer weiteren Seite zum Google Pixel 6 Pro. o2 sponsert ein iPhone 13 Pro mit 256 GB Speicher. Dazu gibts einen 24 Monate grundgebührfreien o2-free unlimited max Vertrag mit 5G

Foto: Apple / o2 Unter allen Teil­neh­mern unseres Gewinn­spiels verlosen wir am Ende unseren Haupt­preis: Ein iPhone 13 Pro in der Farbe Sierra-Blau mit 256 GB Spei­cher. Dieser Haupt­preis wurde uns zur Verfü­gung gestellt von o2. Außerdem legt o2 noch den Tarif o2-Free-Unli­mited Max mit 5G Frei­schal­tung oben­drauf, der zwei Jahre ohne monat­liche Grund­gebühr genutzt werden kann. Weitere Details zum Haupt­preis finden Sie auf einer weiteren Seite.

Neben diesen Haupt­preisen sind natür­lich noch weiter attrak­tive Preise im Lostopf, wie zum Beispiel ein Siemens Gigaset GS5, als Marmor­stein getarnte induk­tive Lade­geräte, Power­banks und vieles mehr. Es lohnt sich also, bei unserem Gewinn­spiel teil­zunehmen. Die Gewinner werden immer am darauf­fol­genden Montag ermit­telt und bekannt gegeben.

Jetzt am Gewinn­spiel teil­nehmen.

Die teltarif.de-Redak­tion drückt die Daumen.