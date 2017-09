Update der teltarif.de-App/0180-Telefonbuch verfügbar

Version 3.0 unserer App bietet SSL, Bilder und Icons in höherer Auflösung und eine insgesamt flüssigere Darstellung.

Startbildschirm der Version 3.0 der teltarif.de-App Ab sofort ist im App-Store die Version 3.0 der teltarif.de-App für iPhone und iPad verfügbar. Diese enthält weiterhin auch das 0180-Telefonbuch. Version 3.0 aktualisiert die App auf aktuelle Technologie: 64-Bit-Code, sichere Webzugriffe dank SSL und höher auflösende Bilder und Icons. Dank des Cordova-Frameworks wird es künftig möglich sein, beide Versionen der App (iOS und Android) mit einer einheitlichen Code-Basis bereitzustellen. Durch das Update stellen wir sicher, dass unsere App auch künftig im App-Store verfügbar ist: Mit dem kommenden Update auf das mobile Betriebssystem iOS 11 streicht Apple die Unterstützung für alte 32-Bit-Apps.

Wenn es keine Probleme mit dem iOS-Build der Version 3.0 der teltarif.de-App gibt, werden wir in zwei bis drei Wochen auch den Android-Build veröffentlichen. Dabei werden wir das Feedback zum iOS-Build berücksichtigen.

Neue Funktionen gibt es mit der Version 3.0 der teltarif.de-/0180-Telefonbuch-App noch nicht, sind aber für die nahe Zukunft vorgesehen. Insbesondere planen wir, einen echten Netztest in den Android-Build zu integrieren, sowie die teltarif-Push-Nachrichten, die bisher nur via WhatsApp empfangen werden können, auch über die App verfügbar zu machen. Schließlich wird die App auch eine moderne Navigationsstruktur mit Menü-Button statt der Navigations-Icons am unteren Bildschirmrand erhalten.

Version 1.0 der teltarif-App war vor allem als Handy-optimierte Version des 0180-Telefonbuchs konzipiert. Das 0180-Telefonbuch enthält eine von Nutzern gepflegte Liste von Alternativnummern zu den vergleichsweise teuren Unternehmenshotlines. Auch, wenn die Bedeutung von 0180-Nummern dank zahlreicher gesetzlicher Auflagen in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat, ist das 0180-Telefonbuch weiterhin beliebt. Es enthält über 10.000 Einträge. teltarif-Meldungen waren in der ersten Version der App zwar auch dabei, aber nur als Newsliste im RSS-Stil.

In Version 2.0 der App kam dann die Android-Version sowie eine etwas verbesserte News-Vorschau inklusive Top-News dazu. Etwa 20 Prozent der Leser unserer Mobilseite verwenden statt der mobilen Homepage die 0180-Telefonbuch/teltarif.de-App.