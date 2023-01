EWF-tauglich: Neue Digitalradios von Telestar

Das Unter­nehmen Tele­star ist bisher das einzige in Deutsch­land, das aktu­elle Digi­tal­radios im Handel anbietet, welche die Bevöl­kerungs­war­nung EWF unter­stützen. Mit den neuen Modellen DIRA M 11i+ und S 21i+ folgen gleich zum Jahres­beginn die nächsten EWF-taug­lichen Radios. Beide Modelle sind mit EWF- und Jour­naline-Tech­nologie ausge­stattet.

EWF ist ein auf dem DAB+-Sende­netz aufbau­endes Alar­mie­rungs­system, das im Kata­stro­phen­fall Warn­mel­dungen barrie­refrei und inner­halb von Sekunden an DAB+-Radios über­mit­telt. Die Radios schalten entweder vom laufenden Programm oder auch aus dem Standby-Betrieb in den Alarm­modus und warnen den Hörer vor einer mögli­chen Gefahr. Mit Jour­naline sind zusätz­liche Text­infor­mationen empfangbar.

Farb­dis­play und verschie­dene Strea­ming-Möglich­keiten

Das Telestar DIRA M 11+

Bild: TELESTAR-DIGITAL GmbH Beide neuen Modelle bieten hybriden Radio­emp­fang über UKW, DAB+ und per Internet. Die Hybrid­radios liefern laut Tele­star zudem soliden Klang, der per Equa­lizer an die eigenen Hörprä­ferenzen ange­passt werden kann. Für Bässe sorgt ein passives Bass­rohr an der Gerä­terück­seite. Das 2.4-Zoll-TFT-Farb­dis­play gibt nütz­liche Hinter­grund­infos wie Bilder oder Slide­shows wieder. Dank UPnP, Line-In und USB-Media-Play­back können Musik­dateien unter­schied­lichster Formate von diversen Quellen abge­spielt werden.

Der Nutzer kann sich bei beiden Modellen zudem mit seinen Zugangs­daten auch für die Strea­ming-Dienste Amazon Music, Deezer, Napster, Tidal, qobuz, Sound­machine oder Highres­audio anmelden und diese empfangen. Bemer­kens­wert ist, dass der Hersteller hier Spotify nicht erwähnt und es offenbar keinen Zugang zum welt­weit bekann­testen Musik­strea­ming-Dienst gibt. Möglich ist auch Blue­tooth-Strea­ming von Geräten wie Smart­phones oder Tablets. Die Modelle besitzen ferner eine Aufnah­mefunk­tion via USB.

Das DIRA M 11i+ ist ein Mono-Radio. Der einge­baute Laut­spre­cher liefert 15 Watt Leis­tung, beim Stereo-Modell DIRA S 21i+ sind es 2 mal 15 Watt. Nütz­liche Zusatz­funk­tionen wie Wecker, Sleep­timer oder die Darstel­lung aktu­eller Wetter­infos runden den Funk­tions­umfang der kompakten Multi­funk­tions­radios ab. Das Telestar DIRA S 21+

Bild: TELESTAR-DIGITAL GmbH

Preise und Verfüg­bar­keit

Das Mono-Modell DIRA M 11i+ (Preis: rund 140 Euro) und das Stereo-Modell DIRA S 21i+ (Preis: rund 170 Euro) gibt es ab sofort im Online- und Fach­handel sowie direkt im Online-Shop.

