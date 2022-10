Telestar: Erste DAB+-Radios mit EWF-Funktion lieferbar

Die bereits auf der IFA vorge­stellten ersten Digi­tal­radios mit EWF-Funk­tion von Tele­star sind jetzt nach Angaben des Herstel­lers lieferbar.

Das "DIRA M1A" gibt es ab sofort für rund 130 Euro im Handel, das Schwes­ter­modell "DIEA M1A Mobil" kostet rund 160 Euro.

Radio alar­miert in Notfällen

Bei einem Kata­stro­phen­fall spielt der Faktor Zeit eine entschei­dende Rolle. Schafft man es, die Bevöl­kerung schnell und umfas­send zu warnen und über eine drohende Gefah­ren­situa­tion zu infor­mieren, lassen sich mensch­liche Tragö­dien vermeiden. Das Fraun­hofer IIS hat mit EWF (kurz für das Engli­sche "Emer­gency Warning Func­tio­nality" – über­setzt etwa Notfall­warn­funk­tion) ein Alar­mie­rungs­system entwi­ckelt, welches Warn­mel­dungen barrie­refrei und inner­halb von Sekunden über das DAB+-Radio­netz an EWF-fähige Empfänger über­mit­telt. Die Empfänger wech­seln auto­matisch auf das Notfall­pro­gramm und schalten sich dafür (falls nötig) selb­ständig aus dem Standby ein. Das DIRA M1A von Telestar

Foto: Telestar Das Notfall­pro­gramm umfasst zusätz­lich zur Sprach­aus­gabe weitere Infor­mationen in Text­form – etwa über die aktu­elle Lage, das betrof­fene Gebiet oder detail­lier­tere Hand­lungs­anwei­sungen. Diese werden über das Display des Empfän­gers darge­stellt. Hierfür wird mit "Jour­naline" ein stan­dar­disierter DAB-Dienst verwendet, der als eine Art Video­text für Radios beschrieben werden kann. Diese Text­kom­ponente liefert detail­lierte Hinter­grund­infor­mationen zum Nach­lesen in mehreren Spra­chen und ermög­licht auch Menschen mit Hörbe­hin­derung zu errei­chen. Der Vorteil dieser EWF-Lösung: Die komplette EWF-Funk­tio­nalität einschließ­lich der Empfänger-Alar­mie­rung, Sprach­aus­gabe und Jour­naline-Text­infor­mationen wird ausschließ­lich über das DAB+-Sende­netz verbreitet, ein Inter­net­zugang oder funk­tio­nie­rende Mobil­funk­ver­sor­gung ist für den Empfang nicht notwendig.

Aktuell befindet sich das System noch in der Erpro­bungs­phase. Auch wegen der Erfah­rungen während der Flut­kata­strophe an der Ahr im Juli 2021 gewann das Projekt auch bei poli­tischen Entschei­dern zuletzt an Momentum. Am 8. Dezember ist der bundes­deut­sche Warntag, an dem auch EWF bundes­weit getestet werden soll.

Modelle bieten auch Inter­net­radio und Blue­tooth

Die Tele­star-Digital GmbH hat mit dem DIRA M1A und DIEA M1A Mobil zwei DAB+-Radio­modelle in das Sorti­ment aufge­nommen, die den voll­stän­digen EWF-Funk­tions­umfang unter­stützen. Bei beiden Geräten handelt es sich um kompakte Multi­funk­tions­radios, sie bieten neben der EWF-Funk­tion auch Radio­emp­fang über UKW, DAB+ und Internet sowie Strea­ming über Blue­tooth, wovon eines (das Modell DIRA M1A mobil) dank inte­griertem Akku auch unab­hängig vom Strom­netz betrieben werden kann.

Beson­der­heit beider Modelle ist auch eine USB-Recor­ding-Funk­tion (als MP3), mit der man Radio­pro­gramme nach Belieben aufzeichnen kann.

EWF auf den Medi­entagen München 2022

In diesem Jahr kehren die Medi­entage München wieder auf die große Bühne ins ICM zurück. Vom 18. bis 20. Oktober erwartet die Besu­cher drei Tage lang ein Konfe­renz­pro­gramm mit aktu­ellen und rele­vanten Themen auf fünf Bühnen mit mehr als 400 Spre­chern, eine Expo, zahl­reiche Networ­king-Möglich­keiten und Enter­tain­ment-Formate.

Der Netz­betreiber Bayern Digital Radio ist als Aussteller vor Ort und präsen­tiert das Test­netz im Kanal 10D mit den Themen SPI (Service and Programme Infor­mation) sowie eben­falls die EWF-Funk­tion und zusätz­lich TPEG-EAW (Trans­port Protocol Experts Group-Emer­gency Alerts and Warnings).

In einer weiteren News geht es um die Frage, ob die Sende­leis­tung bei UKW-Anlagen ange­sichts der aktu­ellen Ener­gie­krise redu­ziert werden soll.