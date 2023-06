DABMAN OR 3: Outdoor-Radio mit Handkurbel und Solar

Tele­star hat die Markt­ein­füh­rung eines neuen Outdoor-Digi­tal­radios mit Blue­tooth bekannt­gegeben. Wir beschreiben, was der DABMAN OR 3 leistet.

Der Unter­hal­tungs­elek­tronik-Hersteller Tele­star hat die Markt­ein­füh­rung von einem neuen Outdoor-Digi­tal­radio mit Blue­tooth bekannt­gegeben, das auch durch Solar oder im Notfall auch per Hand­kurbel mit Strom versorgt werden kann.

Der DABMAN OR 3 ermög­licht Radio­emp­fang über DAB+ und UKW. Jeweils 60 Sender-Favo­riten­spei­cher stehen pro Wellen­band zur Verfü­gung. Das beson­dere Merkmal ist seine Kurbel­mechanik. Dank dieser können Nutzer die interne Batterie des Radios manuell aufladen, indem sie einfach an der Kurbel drehen. Dies stellt sicher, dass das Radio in Situa­tionen ohne Strom­ver­sor­gung einsatz­bereit ist. Laut Hersteller muss der Nutzer rund 10 Minuten kurbeln, um 30 Minuten Radio hören zu können. DABMAN OR 3

Foto: Telestar Darüber hinaus verfügt das Radio über einen inte­grierten Akku, der durch das Solar­panel auf der Ober­seite des Gerätes geladen werden kann oder auch die Akku-Lauf­zeit deut­lich verlän­gert. Natür­lich kann das Radio aber auch klas­sisch am Strom­netz oder an einer Power­bank aufge­laden werden.

SOS-Alarm und Signa­lisie­rung

Weitere Features des Geräts sind eine Blue­tooth-Strea­ming-Funk­tion (v5.0), ein manuell auslös­barer akus­tischer SOS-Alarm (zirka 110 dB) sowie eine opti­sche SOS-Signa­lisie­rung via LED-Licht.

Der DABMAN OR 3 zeichnet sich laut Herstel­ler­angaben durch seine robuste Konstruk­tion aus, die den Anfor­derungen von Outdoor-Akti­vitäten gerecht wird. Es ist staub- und wasser­dicht nach IPX6-Stan­dard und somit gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz geschützt. Das Radio verfügt außerdem über einen stabilen Trage­griff und ist stoß­fest. Der DABMAN OR 3 ist ab sofort im Handel für rund 110 Euro erhält­lich.

Jeder sollte zumin­dest ein betriebs­bereites Radio­gerät zu Hause haben, falls es doch mal zu einem Strom­aus­fall kommt. Wir stellen in unserer Über­sicht weitere geeig­nete Modelle für Notfälle, aber auch den Betrieb unter­wegs, vor.