Die Zeiten, in denen Fans die Smart­phones des chine­si­schen Herstel­lers Xiaomi aus Fernost impor­tieren mussten, sind lange vorbei. Xiaomi ist mitt­ler­weile auch in Deutsch­land etabliert. Dabei wird der Verkauf der Mobil­te­le­fone und anderer Elek­tronik­ge­räte des Unter­neh­mens auf eine immer brei­tere Basis gestellt. Jetzt hat Xiaomi eine Koope­ra­tion mit der Deut­schen Telekom verkündet. Die Bonner Tele­fon­ge­sell­schaft bietet ihren Kunden ab sofort Produkte des chine­si­schen Herstel­lers an.

"Wir freuen uns sehr, mit der Telekom Deutsch­land einen beson­ders wich­tigen und starken Partner gewonnen zu haben, mit dem wir die Präsenz und Distri­bu­tion unserer Smart­phones und IoT-verbun­denen smarten Hard­ware weiter ausbauen werden. Dies ist ein Meilen­stein für unser Ziel, auch in Deutsch­land Inno­va­tionen für alle zugäng­lich zu machen. Deutsch­land ist für Xiaomi ein extrem wich­tiger Markt für unsere globale Entwick­lung, während wir an der Schwelle unseres zehn­jäh­rigen Jubi­läums stehen“, sagt Ou Wen, Head of Western Europe, Xiaomi.

Das sind die ersten Xiaomi-Produkte bei der Telekom

Telekom und Xiaomi arbeiten zusammen Zum Auftakt der Koope­ra­tion bietet die Telekom das Mi Note 10 Pro mit 108-Mega­pixel-Penta-Kamera zusammen mit dem Mi Robot Builder Rover an. Inter­es­senten, die sich für das Bundle zusammen mit dem Tarif MagentaMobil M mit Top-Smart­phone entscheiden, leisten für die Hard­ware eine einma­lige Zuzah­lung in Höhe von 1 Euro.

Als zweites Smart­phone von Xiaomi ist das Redmi Note 8 Pro bei der Telekom zu bekommen. Das Mittel­klasse-Handy gibt es eben­falls für 1 Euro Zuzah­lung, wenn der Kunde den Tarif MagentaMobil M mit Smart­phone wählt.

Kosten für den Vertrag berück­sich­tigen

Unab­hängig davon, für welches Endgerät sich der Kunde entscheidet, sollten auch die Kosten für den Vertrag berück­sich­tigt werden. So fallen in den Tarifen mit Smart­phone 10 Euro zusätz­liche Grund­ge­bühren pro Monat an. Entscheidet sich der Kunde für den Vertrag mit Top-Smart­phone, so beträgt der monat­liche Mehr­preis sogar 20 Euro.

Das Xiaomi Mi Note 10 haben wir bereits einem Test unter­zogen, über dessen Ergebnis wir in einer eigenen Meldung berichten. In einer weiteren News finden Sie den Test­be­richt zum Redmi Note 8 Pro.

