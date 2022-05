Telekom: WLAN-Comfort-Paket mit Preisvorteil

Die Deut­sche Telekom bietet seit einiger Zeit verschie­dene WLAN-Hard­ware-Pakete für den Fest­netz­anschluss an. Dabei wirbt der in Bonn ansäs­sige Konzern mit einer Opti­mie­rung der WLAN-Versor­gung. So bietet die Telekom zum Router auch Repeater an, die zu einem Mesh-Netz­werk kombi­niert werden.

Jetzt hat das Unter­nehmen eine Preis-Aktion für das WLAN-Comfort-Paket gestartet. Kunden, die sich bis zum 31. Juli für das Angebot entscheiden, zahlen im ersten halben Jahr einen um 50 Prozent redu­zierten Grund­preis. Das heißt, die Grund­gebühr liegt sechs Monate lang bei 5,47 Euro. Dazu werden einma­lige Versand­kosten in Höhe von 6,95 Euro berechnet. Telekom mit Preisaktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Nach dem ersten halben Jahr erhöht sich die Monats­gebühr auf 10,95 Euro. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt zwölf Monate. Im Paket enthalten sind der Speed­port Smart 4 inklu­sive MagentaZuhause App Pro und ein Speed Home WLAN genannter Repeater, mit dem der Versor­gungs­radius des draht­losen Netz­werks erwei­tert werden kann.

So will die Telekom Kunden vom Miet-Modell über­zeugen

Die Deut­sche Telekom wirbt mit tele­foni­scher Einrich­tungs­unter­stüt­zung für Kunden, die sich für die Miete von Router und Repeater entscheiden. Zudem sollen defekte Geräte jeder­zeit kosten­frei ausge­tauscht werden, und die Kunden haben Zugriff auf die Premium-Version der MagentaZuhause App Pro zur unbe­grenzten Steue­rung smarter Geräte.

Ob es sich dafür lohnt, die Geräte zu mieten, muss wohl jeder Inter­essent für sich selbst entscheiden. Der Speed­port Smart 4 ist im freien Handel zu Preisen ab etwa 150 Euro zu bekommen. Für etwa 70 Euro ist der Speed Home WLAN erhält­lich. Die Hard­ware ist demnach zusammen für rund 220 Euro zu bekommen. Die Basis-Version der MagentaZuhause App kann kostenlos genutzt werden. Wer die Pro-Features benö­tigt, zahlt dafür monat­lich 2,95 Euro, wenn keines der WLAN-Comfort-Pakete gebucht wurde.

Mit WLAN-Equip­ment im Miet­modell haben die Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter offenbar ein neues Geschäfts­modell für sich entdeckt. Nach der Telekom will auch Voda­fone seinen Kunden demnächst ein derar­tiges Angebot unter­breiten. Erste Details zum Voda­fone "Super WLAN" sind bereits durch­gesi­ckert.