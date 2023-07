Telekom: Änderungen bei Magenta Regio geplant

Wenn ein Kunde einen Telefon- und Inter­net­anschluss bestellt, ist in 99 Prozent der Fälle die Telekom irgendwie im Spiel. Selbst wenn der Kunde bei einem privaten Konkur­renten unter­schreibt, ist hoch­wahr­schein­lich der "incum­bent" (= alther­gebrachte Anbieter, früherer Mono­polist) mit dabei. Und sei es, dass die Leitung bis ins Haus von der Telekom stammt.

Telekom kauft "fremd" ein

Wo es sich für die Telekom besser rechnet, kauft sie TK-Dienstleistungen bei regionalen Anbietern (WholeBuy) ein und vermarktet sie unter Magenta Regio.

Grafik Telekom / Screenshot: teltarif.de Es gibt aber auch den für viele lang­jäh­rige Telekom-Mitar­beiter oder Telekom-Kunden nach wie vor "unge­wohnten" Fall, dass die Telekom Leis­tungen fremder Netz­betreiber kauft, um "ihre" Kunden vor Ort versorgen zu können.

Wenn die Telekom aus dem Verteiler fliegt

Es gibt Orte im Land, wo regio­nale alter­native Netz­betreiber sich früh­zeitig für VDSL-Vecto­ring ange­meldet haben. Die Telekom war dort gezwungen, ihren bishe­rigen VDSL-Kunden zu kündigen. Die Folge: Es gibt von der Telekom dort nur noch maximal ADSL 16.000, oder die Telekom kauft im Rahmen von "WholeBuy" beim lokalen Anbieter ein und bietet dann unter der eigenen Marke "Magenta Regio" Tarife mit 50 oder 100 MBit/s im Down­stream zu Telekom-Stan­dard­preisen.

Magenta Regio Anschluss umständ­licher zu konfi­gurieren

Kunden, die gewohnt waren, dass ihr Router die passenden Einstel­lungen für den Telekom-Anschluss auto­matisch findet, mussten umdenken. Bei Magenta Regio ist "Hand­arbeit" ange­sagt. Der Kunde bekommt einige Briefe und E-Mails, worin wich­tige Angaben zu seinem Anschluss enthalten sind und die man besser nicht verlegen sollte.

Neu: Die Vertrags­nummer

Neben der Telekom-Kunde­nummer gibt es noch eine "Vertrags­nummer". Die ist wichtig, weil darüber der Anschluss im Router konfi­guriert wird. Dazu gehört ein kryp­tisches Pass­wort (z.B. "y8K&)%g5P-"). Hat der Router (wie z.B. die FRITZ!Box) unter Einstel­lungen eine Netz­betreiber-Auswahl wird hier nicht Deut­sche Telekom, sondern "Telekom Magenta Regio" oder falls es das nicht gibt "Anderer Anbieter" ausge­wählt. Der Benut­zer­name ist dann jene Vertrags­nummer, z.B. 900123456@mzregio.de. Als Pass­wort wird das zehn­stel­lige, per SMS, Brief oder E-Mail an den Kunden über­mit­telte kryp­tische Pass­wort verwendet, das der Kunde nicht ändern kann.

Besteht die Inter­net­ver­bin­dung, müssen im Router noch die einzelnen Tele­fon­num­mern (typi­scher­weise drei Stück) einge­pflegt werden.

Wie konfi­guriere ich die Rufnum­mern?

Auf den Hilfe­seiten der Telekom wird das gut erklärt.

Nehmen wir an, der Kunde wohnt im Orts­netz 06099 und hat die Rufnummer 123456. Dann muss der Eintrag 06099123456@mzregio.de (ohne Zwischen­räume) mit dem bereits erwähnten kryp­tischen Login-Pass­wort defi­niert werden.

Und wie verwalte ich das Kunden­konto?

Telekom Rechnung für einen Magenta Regio Tarif. Hier läuft derzeit noch einiges anders als gewohnt.

Screenshot: teltarif.de Wer sein Kunden­konto online verwalten möchte, bekommt dafür klas­sische "T-Online"-Zugangs­daten, die aus einer Teil­neh­mer­nummer und einem Pass­wort (jeweils nur Ziffern) bestehen. Zum Login ist aus Sicher­heits­gründen noch die Telekom-Kunde­nummer erfor­der­lich. Doch dieses Portal bleibt bislang noch leer. Schaut man dort nach seiner Rech­nung, wird man keine finden, statt­dessen wird nur "alles in Ordnung" gemeldet.

Der Kunde bekommt in einer weiteren E-Mail oder SMS einen Benut­zer­namen (Ziffern­folge) und ein Pass­wort, womit er sich auf https://breitband.telekom-dienste.de/kunden­center-breit­band/account/login in ein "auf die Schnelle gezim­mertes" Portal anmelden kann. Hier sind Kunden­daten, Rech­nungen und sons­tige Nach­richten der Telekom in einer Art E-Mail-Post­fach zu finden. Das ist hilf­reich, wenn sich die Schal­tung des Anschlusses verzö­gert.

Doch die Login-Daten für den Router findet man dort nicht. Die sollten recht­zeitig vor dem Schal­tungs­termin per Post­brief eintreffen. Andern­falls können sie bei der Hotline nach Durch­laufen einer Sicher­heits­pro­zedur erfragt werden.

Wechsel zum klas­sischen Verfahren?

Offenbar handelt sich bei diesem Vorgehen nur um eine Über­gangs­lösung. Aktuell ist die Telekom dabei, ausge­wählte Magenta-Regio-Kunden persön­lich anzu­schreiben und sie darauf hinzu­weisen, dass am Tag X der Router entweder resettet oder neu konfi­guriert werden muss. Dazu soll eine SMS verschickt werden, die dem Kunden das Signal zur Umkon­figu­ration gibt, damit der Anschluss möglichst unter­bre­chungs­frei nutzbar bleibt.

Nach dieser Umstel­lung gilt auch für diese Magenta-Regio-Kunden die gleiche Login-Prozedur im Router wie für Original-Telekom-Kunden. Das soll vieles erleich­tern und wird dann auch die Nutzung von weiteren Telekom-Konfort-Merk­malen erlauben, etwa das Tele­fonie­center, war aus einge­weihten Kreisen zu erfahren.

Störungen? Wer ist zuständig?

Selbst wenn der Kunde weiß, bei welcher lokalen Tele­fon­gesell­chaft die Telekom für ihn einkauft: Im Störungs­falle ist nur die Telekom für ihn zuständig. Die Rufnummer der Kunden­hot­line für Privat­kunden im MagentaRegio Tarif lautet 0800-3306807. Die Hotliner dort sind Kummer gewöhnt, weil viele Abläufe gerade bei klei­neren lokalen Gesell­schaften nicht "rund laufen" oder einfach länger als sonst brau­chen. Wenn ein Neuan­schluss oder ein Tarif­wechsel von der klas­sischen Telekom zu Magenta Regio sich verzö­gert und vor Ort eine ausrei­chende Telekom-Mobil­funk­ver­bin­dung besteht, kann die Telekom bei Bedarf mit einem Sofort­start­paket helfen.

Magenta-Regio-Kunden bei privatem Fest­netz-Anbieter aufge­hängt

Kunden im Magenta-Regio-Tarif können übri­gens Call-by-Call über die Vor-Vorwahl 010xx nicht verwenden. Der Grund ist simpel: Die Rufnummer ist nicht direkt bei der Telekom (D001) selbst, sondern nach Auskunft von Insi­dern beispiels­weise beim privaten Netz­betreiber "D027" (= QSC Ventelo) aufge­hängt.

Der Name Ventelo könnte einigen Lesern noch ein Begriff sein. Bereits 2017 hat Ventelo sein Call-by-Call-Angebot einge­stellt.