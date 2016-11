Telekom: Wartungsarbeiten an diesem Wochenende

Telekom-Wartungsarbeiten am Wochenende Wer an diesem Wochenende Änderungen an seinem Telekom-Mobilfunkvertrag vornehmen möchte, sollte diese noch vor Samstagabend durchführen. Anschließend werden Kunden aufgrund von Wartungsarbeiten keinen Zugriff auf die Buchungs­funktionen im Kundencenter erhalten.

Update am internen Mobilfunk-Buchungsportal sorgt für Einschränkungen

Die Telekom informiert auf dem Telekomhilft-Blog über geplante Wartungsarbeiten im internen Mobilfunk-Buchungsportal, die von Samstagabend 20 Uhr bis Montagmorgen um etwa 7 Uhr andauern sollen. Dadurch sollen Nutzer in diesem Zeitraum keine Änderungen an Mobilfunkverträgen, wie zum Beispiel Vertragsverlängerungen oder Buchen von Tarifoptionen, vornehmen können. "Auch Neuaufträge können in diesem Zeitraum nicht eingestellt werden", wie der Magenta-Konzern in dem Blogpost weiter informiert. Die Einschränkungen würden auch das Online-Kundencenter betreffen.

Doch wie sieht es mit Aufträgen aus, die zum Sonntag, 20. November 2016, terminiert sind? Laut der Telekom würden die Aufträge ab dem 21. November 2016 sukzessive nachgearbeitet. Es könne dadurch allerdings vorkommen, "dass betroffene Vorgänge (zum Beispiel Kündigungen, Xtra Direktaufladungen etc.) verzögert durchgeführt werden".