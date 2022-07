VoLTE-Problem bei der Telekom

Seit Anfang dieser Woche dauert der Rufaufbau im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom teil­weise deut­lich länger als gewohnt. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Netz der ange­rufene Teil­nehmer tele­foniert. Wir konnten den Fehler, den der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern auf seiner Webseite bestä­tigt, mit einem iPhone 13 Pro Max von Apple nach­voll­ziehen. Der Effekt trat im Test auch bei mehreren Anrufen auf.

Auch heute dauert es bis zu zehn Sekunden, bis nach der Anwahl einer Rufnummer ein Frei­zei­chen zu hören ist. Den Angaben der Telekom zufolge tritt das Phänomen aller­dings nur dann auf, wenn im VoLTE-Stan­dard über das 4G-Netz der Telekom tele­foniert wird. Wer im GSM-Netz oder im Fest­netz tele­foniert, ist von der Verzö­gerung beim Rufaufbau nach Telekom-Angaben nicht betroffen.

Wie die Telekom weiter mitteilte, können betrof­fene Kunden den Fehler beheben, indem sie einen Neustart ihres Endge­räts durch­führen. Auch das kurz­zei­tige Versetzen des Mobil­tele­fons in den Flug­zeug­modus soll dafür sorgen, dass der Rufaufbau bei Tele­fonaten wieder in der gewohnten Geschwin­dig­keit erfolgt. Nicht bekannt ist, warum es zu den Verzö­gerungen kommt.

Telekom: "Wir arbeiten daran"

Unge­achtet dessen, dass Kunden - wie beschrieben - auch selbst aktiv werden können, um den Effekt des verzö­gerten Rufauf­baus zu beheben, arbeitet die Telekom nach eigenen Angaben daran, den Fehler zu besei­tigen. Einen Zeit­rahmen nannte das Unter­nehmen nicht. Die Daten-Nutzung im LTE-Netz sei weiterhin unein­geschränkt möglich. Unter dem Strich ist auch der bei der VoLTE-Nutzung beob­ach­tete Effekt unkri­tisch. Die Verbin­dungen kommen nach Beob­ach­tungen der teltarif.de-Redak­tion wie gewohnt zustande. Auch die Sprach­qua­lität leidet nicht unter dem Verzö­gerungs-Effekt. Es dauert ledig­lich etwas länger, bis das erste Frei­zei­chen zu hören ist.

Im Juni hatte die Telekom ein weiteres kurz­zei­tiges Problem im Zusam­men­hang mit der VoLTE-Nutzung im Ausland. So kamen die Verbin­dungen zumin­dest in den Netzen von AT&T und T-Mobile in den USA über einen Zeit­raum von etwa einein­halb Tagen nicht zustande. Im ameri­kani­schen T-Mobile-Netz wurde für den Verbin­dungs­aufbau auto­matisch auf 2G bzw. 3G umge­schaltet, über das AT&T-Netz waren für die Dauer der Störung keine Tele­fonate möglich, da dieser Roaming­partner kein GSM- und UMTS-Netz mehr betreibt.

Update: Störung behoben

Die Telekom hat das Problem mit dem verlän­gerten Rufaufbau bei VoLTE-Verbin­dungen mitt­ler­weile behoben.