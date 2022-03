Telekom, Vodafone und o2 wegen Kundenservice abgemahnt

Bevor man einen Fuß in einen Handy­shop setzt, sollte man sich daheim über­legen, welches Volumen an Daten und Tele­fon­minuten man monat­lich über­haupt benö­tigt. Nur wer den eigenen Bedarf kennt, könne Ange­bote und Preise realis­tisch einschätzen, erklärt die Verbrau­cher­zen­trale (VZ) Nord­rhein-West­falen. Bei der Einschät­zung und beim Vergleich verschie­dener Ange­bote helfen Produkt­infor­mati­ons­blätter, die Shops aushän­digen müssen. Sie dürfen aber auch bei Online-Offerten im Internet nicht fehlen. Das Info­blatt zu einem Tarif enthält alle wich­tigen Daten und Kosten eines Tarifs, aller­dings keine Rabatte und Zusatz­optionen.

Nicht ohne Zusam­men­fas­sung

Der Abschluss oder die Verlängerung eines Handyvertrages will gut überlegt und vorbereitet sein. Es gelten neue Vorschriften

Foto: Picture Alliance/dpa Bevor der Vertrag unter­schrieben wird, müssen Kunden deshalb eine Vertrags­zusam­men­fas­sung (Jargon: VVI = Vorver­trags­infor­mationen) erhalten, entweder digital (also per E-Mail) oder in Papier­form. So ist es seit dem 1. Dezember 2021 gesetz­lich gere­gelt. Darin müssen nicht nur die Kontakt­daten des Mobil­funk­anbie­ters und wesent­liche Merk­male der einzelnen zu erbrin­genden Dienste stehen.

Auch etwaige Akti­vie­rungs­gebühren und die Lauf­zeit sowie Bedin­gungen für Verlän­gerung und Kündi­gung müssen darin zu finden sein. An dieser Stelle sollte man auch genau prüfen, ob münd­liche Zusagen aus dem Verkaufs­gespräch exakt in der Zusam­men­fas­sung wieder­zufinden sind.

Kaum ein Shop rückt sie raus

Doch diese Zusam­men­fas­sung ist gar nicht so leicht zu bekommen. Zum Welt­ver­brau­chertag (15. März) hat die Verbrau­cher­zen­trale stich­pro­ben­artig 198 Mobil­funk­geschäfte in Nord­rhein-West­falen besucht. Ernüch­terndes Ergebnis: In nur 6 Shops wurde die gesetz­lich gefor­derte Vertrags­zusam­men­fas­sung ausge­hän­digt. Mehrere Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen seien danach abge­mahnt worden.

Vor der Unter­schrift alles genau durch­lesen und verstehen

Die Zusam­men­fas­sung ist aber nicht alles. Vor der Zustim­mung zu einem Vertrag sollten Inter­essenten alle für den Kontrakt wich­tigen Unter­lagen zur Kenntnis nehmen können, raten die Verbrau­cher­schützer. Dazu gehörten neben der Vertrags­zusam­men­fas­sung und dem Vertrags­for­mular auch noch die Leis­tungs­beschrei­bung, das Preis­ver­zeichnis, die Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen (AGB) sowie das bereits erwähnte Produkt­infor­mati­ons­blatt.

Verbrau­cher­zen­trale mahnt Tele­kom­anbieter wegen mangel­hafter Bera­tung ab

Wegen schlechter Bera­tung und Verstößen gegen Infor­mati­ons­pflichten in Tele­fon­läden hat die Verbrau­cher­zen­trale NRW die drei großen Anbieter Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2) abge­mahnt. Die Unter­nehmen müssten zusi­chern, ihre Praxis bezie­hungs­weise die ihrer Fran­chise-Nehmer zu ändern. Sonst könnten die Verbrau­cher­schützer vor Gericht hohe Strafen erstreiten, sagte der NRW-Landes­vor­sit­zende der Verbrau­cher­zen­trale, Wolf­gang Schuld­zinski. Spre­cher von Voda­fone und Telefónica (o2) wiesen die Vorwürfe zurück. Die Deut­sche Telekom reagierte nach Angaben der Deut­schen Pres­seagentur (dpa) zunächst nicht auf die Kritik.

Konkret geht es unter anderem um die im Dezember einge­führte Verpflich­tung der Tele­fon­berater, ihr Angebot dem Kunden vor der Unter­schrift voll­ständig schrift­lich zusam­men­gefasst vorzu­legen. Damit soll verhin­dert werden, dass Kunden im Tarif­wirr­warr den Über­blick verlieren und ihnen unnö­tige oder zu teure Leis­tungen verkauft werden. Ein ausführ­liches schrift­liches Angebot erleich­tere auch den Preis­ver­gleich, sagte Schuld­zinski.

Berater lustlos und über­for­dert

Bisher halte sich aber so gut wie kein Berater an diese Doku­men­tati­ons­pflicht: Bei einer Stich­probe in 198 Tele­fon­läden in ganz NRW im Januar habe ein einziger von sich aus die gesetz­lich vorge­schrie­bene Zusam­men­fas­sung des Ange­bots vorge­legt, fünf weitere noch auf ausdrück­liche Nach­frage - die anderen nicht, beklagte der Verbrau­cher­schützer.

o2: Mitar­beiter sind geschult

Ein Telefónica-Spre­cher wider­spricht: Die Mitar­beiter in den o2- und Partner-Tele­fon­läden seien auf die neue Rechts­lage geschult worden. Kunden bekämen vor einer Bestel­lung die vorge­schrie­bene Vertrags­zusam­men­fas­sung. Das Unter­nehmen nehme die Kritik aber zum Anlass, "noch­mals die eigenen Vertriebs­teams und insbe­son­dere Vertriebs­partner auf die Abläufe hinzu­weisen."

Voda­fone: "Legen Wert auf nach­hal­tiges Geschäft"

„Voda­fone legt großen Wert auf ein nach­hal­tiges Geschäft und eine kompe­tente Bera­tung“, erklärte das Unter­nehmen gegen­über der dpa. Verträge sollten nur dann abge­schlossen werden, wenn der Kunde das Produkt bewusst haben und nutzen wolle.

Auch für das Thema Vertrags­zusam­men­fas­sung gebe es „klare Prozesse und Richt­linien“ in den Voda­fone-Läden. „Wir werden uns die Hinweise der Verbrau­cher­zen­trale NRW zum Thema Zusam­men­fas­sung der Vertrags­bestim­mungen jedoch noch einmal genau anschauen und gege­benen­falls lokal nach­schulen“, erklärte ein Spre­cher des in der letzten Zeit wegen mangel­hafter Bera­tung öfters kriti­sierten Unter­neh­mens.

Verbrau­cher­schützer kriti­sieren Über­bera­tung

Immer wieder kämen Kunden mit viel zu umfang­rei­chen Verträgen und Zusatz­leis­tungen, die sie gar nicht benö­tigten, aus den Läden, berich­tete die Leiterin der Essener Bera­tungs­stelle, Manuela Duda, aus ihrer Praxis.

Bei monat­lichen Vertrags-Kosten von 40 bis 70 Euro und meist 24 Monaten Lauf­zeit der Verträge stelle das eine echte Armuts­falle dar. Dabei gebe es für Abschlüsse im Laden - anders als bei Verkaufs­gesprä­chen am Telefon - kein Wider­rufs­recht.

Wider­rufs­recht für Laden-Verträge gefor­dert

Ein solches Wider­rufs­recht müsse auch für Abschlüsse im Laden einge­führt werden, forderte Schuld­zinski. Duda und Schuld­zinski rieten den Verbrau­chern, Verträge in den Filialen auf keinen Fall auf den Tablet-PCs der Vertreter zu unter­schreiben. Dann verliere man den Über­blick über die Rege­lungen. Kunden sollten sich das Angebot komplett ausdru­cken lassen und zu Hause in Ruhe studieren.

Vertrag im Laden: Späterer Widerruf ist schwer bis unmög­lich

Aktuell haben in einem Shop abge­schlos­sene Tele­kom­muni­kati­ons­ver­träge einen schwer­wie­genden Nach­teil: Sie können in der Regel nicht im Nach­hinein wider­rufen werden. Dies ist binnen 14 Tagen nur bei Verträgen möglich, die im Internet oder am Telefon abge­schlossen worden sind.

Theo­retisch Anfech­tung möglich

Zwar können Verbrau­cher einen Shop-Vertrag anfechten, außer­ordent­lich kündigen oder Scha­den­ersatz fordern, wenn sie begrün­dete Zweifel daran haben, dass er recht­mäßig zustande gekommen ist. Ein Beispiel wäre, weil arglistig getäuscht wurde. Auch wer im Nach­hinein fest­stellt, dass verspro­chene Leis­tungen nicht erbracht werden, sollte recht­liche Möglich­keiten prüfen lassen. Das muss aber beweisbar sein, also am besten einen Zeugen mit in den Laden mitnehmen und sich notfalls anwalt­licher Hilfe versi­chern.

Neue Frei­heit nach Mindest­lauf­zeit

Aber auch bei grund­sätz­licher Unzu­frie­den­heit mit den regu­lären Tarif­kon­ditionen, haben Verbrau­cher seit Dezember 2021 bessere Karten, sprich verbes­serte Kündi­gungs­bedin­gungen. Neuver­träge dürfen zwar nach wie vor für bis zu 24 Monate abge­schlossen werden. Nach Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit können sie jedoch jeder­zeit mit einer einmo­natigen Frist gekün­digt werden, erklärt die Verbrau­cher­zen­trale.

Die auto­mati­sche Verlän­gerung um ein weiteres Jahr, wie sie bis Ende 2021 gang und gäbe war, ist nicht mehr zulässig. Diese Rege­lung gilt übri­gens auch für Altver­träge, also für Verträge, die vor dem 1. Dezember 2021 abge­schlossen worden sind.

Vorsicht bei Vertrags­ver­län­gerung

Doch was sich einfach anhört, ist es in der Praxis nicht unbe­dingt. Die Verkaufs­abtei­lungen der Service-Provider und Netz­betreiber bieten ihren Kunden gerne ein neues güns­tiges Handy oder eine Vertrags­ver­län­gerung an. Und die ist dann wie der Abschluss eines Neuver­trages: Der Kunde ist erneut 24 Monate daran gebunden. Wo die Kondi­tionen stimmen, muss das kein Nach­teil sein. Man sollte es aber vorher wissen und berück­sich­tigen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Eine VVI kann leicht 50 oder mehr Seiten umfassen. Die Shop­betreiber müssen Drucker und Papier selbst stellen (und bezahlen) und die Abschluss­quote pro Bera­tung dürfte niedrig sein. Kein Wunder, dass die Berater so zurück­hal­tend sind. Es muss aber gar kein Ausdruck sein, es geht auch viel umwelt­scho­nender per E-Mail. Diese E-Mail kann man zu Hause in Ruhe durch­lesen und sich Notizen machen, wenn etwas unklar ist.

Denkbar wäre auch, dass der Shop-Betreiber künftig einen QR-Code oder Inter­net­link dem Kunden mitgibt, worin das indi­vidu­elle Angebot hinter­legt ist. Erst wenn es dann wirk­lich zum "Schwur" kommen sollte, könnte ein Ausdruck, den auch der Händler auch richtig altmo­disch abstem­peln und unter­schreiben sollte, sinn­voll sein. All diese Unter­lagen unbe­dingt zu Hause aufheben.

Eins wird immer klarer: Die von der Branche damals heftig bekämpfte gene­relle Kündi­gungs­frist bereits 1 Monat nach Vertrags­abschluss hätte es beiden Seiten wesent­lich einfa­cher gemacht. Viel­leicht kommt sie am Ende doch noch. Denn: Zufrie­dene Kunden kündigen gar nicht, sondern sind zufrieden. Unzu­frie­dene Kunden machen ihrem Ärger überall Luft und kosten am Ende mehr.

Das neue Gesetz wurde aufgrund dieser und ähnli­cher Vorfälle verschärft.