Editorial: 3Geschichte

Foto: teltarif.de 3G/UMTS war wohl einer der größten Technik-Hypes in der jüngeren Geschichte - und eines der teuersten gebro­chenen Verspre­chen welt­weit. Alleine in Deutsch­land inves­tierten sechs Netz­betreiber zusammen 100 Milli­arden DM in wenige Mega­hertz Band­breite, in der Hoff­nung, mit der neuen Tech­nologie das Internet mobil zu machen. Statt bunter Bilder und Videos überall gab es dann erstmal Enttäu­schungen: Ewige Verzö­gerungen bis zum Start, in Rekord­zeit leer­gezut­schelte Akkus, Schock­rech­nungen für Verbrau­cher, dicke, unhand­liche Handys und natür­lich Funk­löcher aller­orten.

Als Zwitter zwischen einem synchronen, leitungs­ver­mit­telten Netz (optimal für Sprache) und einem asyn­chronen, paket­ver­mit­telten Netz (optimal für Daten) ausge­legt, sollte UMTS den Weg in die Zukunft weisen. Doch wie sie oft bei tech­nischen Rund­umschlag-Lösungen hatte UMTS das Problem, dass es nichts richtig konnte: Die Sprach­qua­lität war eher schlechter als bei 2G/GSM, und für unbe­schwerte mobile Daten­kom­muni­kation war es zu langsam. Zwar konnte dank verbes­serter Modu­lation und der Kanal­bün­delung von zwei 5-MHz-Trägern die UMTS-Daten­rate von anfäng­lich 0,384 MBit/s auf bis zu 42 MBit/s gestei­gert werden. Diese wird aber nur unter opti­malen Empfangs­bedin­gungen direkt neben der Basis­sta­tion erreicht - und wenn kein anderer Nutzer in derselben Zelle aktiv ist. Schließ­lich teilen sich alle Nutzer einer Zelle deren zur Verfü­gung stehende Bitrate. Bei typi­scher­weise 2000 Nutzern pro Zelle bleibt da für den Einzelnen nicht viel übrig.

Mitte des Jahres ist Schluss mit 3G. Dafür können 4G und 5G besser werden.

Foto: teltarif.de Zehn Jahre nach 3G/UMTS erschien 4G/LTE, das etliche der Fehler von UMTS vermied. Durch die einsei­tige Ausrich­tung auf paket­ori­entierte Daten­dienste konnte das Design verein­facht werden und so (bei glei­chem Strom­ver­brauch) die Verar­bei­tungs­kapa­zität im Mobil­ter­minal erhöht werden. Das Ergebnis: Wesent­lich höhere Bitraten. Mit 4G/LTE wurden daher die mobilen Multi­media-Verspre­chen endlich Wirk­lich­keit, die mit 3G/UMTS gemacht worden waren.

Nicht genü­gend Band­breite für alle

Nur: Das Problem, dass sich alle Nutzer einer Zelle die Gesamt­band­breite teilen, konnte auch mit 4G nicht gelöst werden. Wollen alle gleich­zeitig Video schauen, sehen alle gleich­zeitig nur Fehler­mel­dungen, hängende und abge­bro­chene Streams. Das 3G-Multi­media-Verspre­chen wurde von 4G also nur erfüllt, wenn nicht zu viele Nutzer gleich­zeitig aktiv waren. Und weil das mobile Internet so unzu­ver­lässig ist, unter­hält bis heute die Mehr­heit der Haus­halte auch einen statio­nären Breit­band­anschluss. Über 90 Prozent der Daten­menge der Privat­per­sonen wird weiterhin über das Fest­netz über­tragen, nicht über den Mobil­funk.

Um die Marke­ting-Verspre­chen von 3G endlich nicht nur für einige User, sondern für alle User gleich­zeitig erfüllen zu können, setzt die Branche auf ein erneutes Tech­nologie-Upgrade: 5G soll dank Massive MIMO anfangs ein Dutzend Endge­räte in einer Zelle gleich­zeitig mit voller Bitrate versorgen können, später noch deut­lich mehr. Wenn mehr Endge­räte gleich­zeitig aktiv sind, als die Zahl der Antennen in der Basis­sta­tion und im Terminal, sowie die erzielte Trenn­schärfe der einzelnen MIMO-Kanäle zulassen, sinkt die Bitrate natür­lich wieder, aber nicht so schnell wie bei 3G und 4G. 1000 Smart­phones in einer Zelle, die gleich­zeitig einen HD-Stream mit jeweils mehreren Megabit pro Sekunde abspielen, rücken mit 5G daher erst­malig in den Bereich des mögli­chen. Die alten Träume vom mobilen Fest­netz­ersatz, vom Verzicht auf die ganzen Tele­fon­kabel, er könnte mit 5G viel­leicht doch noch wahr werden.

5G-Fequenzen woher?

Nur: Auch 5G benö­tigt Frequenzen, und die sind bei den Netz­betrei­bern knapp und schon mit 2G, 3G und 4G belegt. Für 5G wurden zwar neue Frequenzen verstei­gert, diese sind aber recht ungünstig belegen: 2 x 10 MHz pro Netz­betreiber verspre­chen zwar hohe Reich­weite, aber nicht sonder­lich viel Extra-Kapa­zität. Zudem führt Massive MIMO bei 700 MHz zu sehr großen Antennen. Weiterhin wurden für 5G groß­zügige Frequenz­bänder bei 3,6 GHz verstei­gert. Die drei bestehenden Netz­betreiber konnten sich dort jeweils 70 bis 90 MHz sichern. Das ist Band­breite satt und die Frequenz eignet sich sehr gut für Massive MIMO und die daraus resul­tie­renden hohen Gesamt-Bitraten. Nur: Die Reich­weite ist bei dieser hohen Frequenz doch arg limi­tiert.

Einen sinn­vollen Kompro­miss aus Band­breite (2 x 20 MHz bei Telekom und Voda­fone; bei o2 nur bis 2025), Reich­weite und Massive-MIMO-Fähig­keit bieten aber die Frequenzen rund um 2,1 MHz - also die, die ursprüng­lich für 3G/UMTS verstei­gert worden waren, und für deren Verlän­gerung die Netz­betreiber jüngst im Rahmen der 5G-Auktion erneut Geld bezahlt haben. Nur: Wenn man diese Bänder optimal für 5G nutzen will, muss der 3G-Dienst weg. 3G und 5G können nicht im selben Frequenz­block gleich­zeitig betrieben werden.

3Geh

Tatsäch­lich schalten Telekom und Voda­fone den 3G-Dienst dieser Tage ab, um die Frequenzen auf 5G upzu­graden. Und selbst o2, bei denen ich vermutet hatte, dass sie zum Ausgleich den 3G-Dienst länger betreiben werden, hat die Abschal­tung von 3G bis zum Jahres­ende ange­kün­digt. Den Angaben zufolge laufen bei o2 nur noch 3 Prozent aller Daten über 3G, bei den beiden Konkur­renten dürfte der Anteil noch nied­riger sein.

Bei o2 werden die frei­gewor­denen Frequenzen frei­lich wohl über­wie­gend auf 4G/LTE geup­gradet. Bei der Telekom und wohl auch bei Voda­fone soll 4G/5G Digital Spec­trum Sharing (DSS) aufge­schaltet werden: Da sowohl 4G als auch 5G das Band in gleich breite Subcar­rier unter­teilen, ist es bei 4G und 5G (anders als bei 3G und 5G) problemlos möglich, ein Band dyna­misch zwischen 4G und 5G aufzu­teilen. Die 5G-Vorteile sind dann frei­lich nur im 5G-Anteil des Bandes verfügbar, und so werden die Netz­betreiber bestrebt sein, zumin­dest bei Band­brei­ten­knapp­heit die Auftei­lung zugunsten von 5G zu prio­risieren.

Alte Endge­räte werden zu Elek­tro­schrott

Alte 2G/3G-Handys werden durch die Umstel­lung auf den 2G-Stan­dard zurück­geworfen. Zum Tele­fonieren und SMSen reicht dieser, für E-Mail, Websurfen oder den Bilder­ver­sand per WhatsApp hingegen nicht. Beson­ders im Billig­seg­ment wurden nach der LTE-Einfüh­rung 2010 noch bis 2014 oder 2015 zahl­reiche nicht-LTE-fähige Smart­phones verkauft. Diese können daher künftig Daten (faktisch) nur noch über WiFi-Netze über­tragen. Viele Smart­phones aus der Anfangs­zeit von 3G haben zudem keine WiFi-Unter­stüt­zung, diese werden trotz inte­grierter Kamera und Browser damit zu reinen Handys degra­diert. Berück­sich­tigt man aller­dings die Kamera- und Display-Qualität dieser uralt-Geräte und die geringe Prozes­sor­geschwin­dig­keit, dürfte klar werden, dass die Zahl der Lieb­haber, die sich diese Geräte für die Daten­nut­zung heute noch antun, doch sehr über­schaubar sein dürfte.

Positiv ist, dass die Mobil­funk­branche sich weiterhin anstrengt, die ursprüng­lichen Verspre­chen aus der 3G-Ära nun mit 5G endlich zu erfüllen. Jedoch kostet das dafür nötige Upgrade der Netze und der Endge­räte erstmal Geld. Wenn im Gegenzug aber zumin­dest ein Teil der Nutzer auf den Fest­netz­anschluss verzichten kann, weil das Handy­netz zuver­lässig und bezahlbar eine ausrei­chende Daten­rate liefert, dann sparen die Nutzer auch wieder. Bis es so weit ist, muss aber 5G erstmal im Massen­markt ankommen, was noch ein paar Jahre dauern wird.