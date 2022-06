Podcast zu den neuen Tarifen von Telekom und Vodafone

Logo: Telekom, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Die Bundes­netz­agentur hat entschieden, dass die Deut­sche Telekom und Voda­fone ihre Zero-Rating-Optionen einstellen müssen. Der Regu­lierer hofft auf neue Tarife mit mehr Daten­volumen und güns­tigere Flat­rates. Mitt­ler­weile haben beide betrof­fenen Netz­betreiber ihre neuen Tarife vorge­stellt. Über diese spre­chen wir mit teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek.

Darüber spre­chen wir heute

Logo: Telekom, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Voda­fone hat nach dem Zero-Rating-Aus als Erster reagiert und seine neuen GigaMobil-Tarife präsen­tiert. Die Deut­sche Telekom versprach kurz­fris­tigen "Ersatz" für StreamOn und führt zum 1. Juli eben­falls neue Verträge ein. Doch taugen diese tatsäch­lich, um Optionen für unbe­schwertes Strea­ming zu ersetzen?

Im neuen Podcast von teltarif.de spre­chen wir darüber, dass es durchaus Kunden gibt, für die die neuen Tarife güns­tiger sind. Andere Inter­essenten zahlen viel Geld für eine viel zu kleine Inklu­siv­leis­tung, zumal sich Telekom und Voda­fone nicht an die Flat­rate-Tarif­modelle heran­getraut haben, die o2 schon seit geraumer Zeit im Angebot hat.

Kommende Woche startet Voda­fone aber auch mit neuen CallYa-Tarifen - erst­mals sogar mit echter Flat­rate für Sprache, Text und Daten. Hier hatte die Telekom vorge­legt, deren neues MagentaMobil-Prepaid-Port­folio bereits erhält­lich ist. Im neuen Podcast spre­chen wir darüber, welchen Mehr­wert die neuen Prepaid-Preis­modelle mit sich bringen und welche Ange­bote vom Markt verschwinden werden.

