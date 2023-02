Telekom & Co.: Kostenlose Anrufe nach Syrien und Türkei (Updates)

Telekom: Kostenlose Telefonate von und nach Syrien und in die Türkei

Bild: Deutsche Telekom Als Reak­tion auf das verhee­rende Erdbeben in Syrien und der Türkei erlässt die Deut­sche Telekom nach eigenen Angaben vorerst die Kosten für Tele­fonate in die beiden Länder.

"Aufgrund der aktu­ellen Lage und der großen Heraus­for­derung für die Betei­ligten schaltet die Telekom allen Telekom- und cong­star-Kunden rück­wir­kend ab dem 06.02.2023 (00.00 Uhr) bis zum 15.02.2023 (24.00 Uhr) Tele­fonate und SMS aus Deutsch­land in die Türkei und nach Syrien über das Mobil­funk- und Fest­netz der Telekom kosten­frei", teilte das Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen heute mit.

Weiterhin ermög­licht der Konzern Telekom- und cong­star Kunden in der Türkei und in Syrien bis zum 15.02.2023 ein kosten­loses Roaming für Daten, SMS und Sprach­dienste. Prepaid Kunden sollen entspre­chende bereits verbrauchte Guthaben nach­träg­lich gutge­schrieben werden.

Maßnahme soll auch Helfern vor Ort dienen

Bild: Deutsche Telekom Auch Anrufe aus der Türkei und Syrien heraus sind laut einem Tweet vorüber­gehend kosten­frei.

Ange­hörige der Betrof­fenen der Erdbe­ben­kata­strophe könnten so leichter in Verbin­dung bleiben, hieß es weiter. Außerdem würden Helfer vor Ort dadurch unter­stützt.

"Die Bilder und Berichte, die uns aktuell aus der Türkei und Syrien errei­chen, machen tief betroffen und traurig. Wir denken an die Opfer und deren Ange­hörige. Und wir hoffen darauf, dass die Verschüt­teten gerettet werden", schrieb der Telekom-Vorstands­vor­sit­zende Höttges im sozialen Netz­werk LinkedIn. "Wir reagieren auf die Hilf­losig­keit so vieler Betrof­fener aber nicht nur mit Mitge­fühl, sondern mit konkreter Hilfe." Die Soli­darität sei groß. Viele Kolle­ginnen und Kollegen der Telekom hätten selbst Ange­hörige in der Türkei oder Syrien.

Update 12:40 Uhr: Auch Voda­fone macht mit

In Reak­tion auf den Telekom-Vorstoß wird auch Voda­fone laut einer Mittei­lung Betrof­fenen der Erdbeben-Kata­strophe helfen, damit Fami­lien­mit­glieder, Verwandte und Freunde in diesen schweren Stunden in Kontakt bleiben können. Und das eben­falls mit kosten­losen Tele­fonaten und SMS von Deutsch­land ins Krisen­gebiet, mit freiem Roaming sowie mit Notfall-Netzen vor Ort.

Bis zum 15. Februar 2023 macht also auch Voda­fone für seine Kunden Tele­fonate und SMS aus Deutsch­land in die Türkei und nach Syrien kosten­frei und berechnet kein Roaming für Kunden mit einer deut­schen SIM-Karte in der Türkei. Ein kosten­loses Roaming in Syrien hat Voda­fone bislang nicht verspro­chen. Ende des ersten Updates.

Update 15:00 Uhr: sipgate und Tele Columbus/Pyur

sipgate schreibt heute auf Twitter: "Aufgrund der aktu­ellen Gescheh­nisse sind ab sofort alle Gespräche nach Syrien und in die Türkei bis zum 13. Februar 2023 kostenlos." Hier sind also nur Auslands­tele­fonate ohne Berech­nung, nicht aber Roaming.

Tele­fonate in die Türkei und Syrien sind auch für alle Pyur- und Pyur-Busi­ness-Kunden kosten­frei. Alle Privat- und Geschäfts­kunden können für die nächsten drei Monate kosten­frei von ihren Pyur-Anschlüssen aus in die Türkei und nach Syrien tele­fonieren. Die Aktion wird zunächst befristet und gege­benen­falls verlän­gert. Ende des zweiten Updates.

Update 16:20 Uhr: Auch o2 stellt bei allen Marken Tele­fonate kostenlos

In Reak­tion auf unseren Bericht teilt ein Spre­cher von Telefónica mit: "o2 Telefónica stellt Anrufe und SMS in die Türkei und nach Syrien kosten­frei. Die Bilder und Nach­richten, die uns zum Erdbeben in der Türkei und Syrien errei­chen, machen uns zutiefst betroffen. Unsere Soli­darität gilt den betrof­fenen Menschen vor Ort und ihren Ange­hörigen. Deshalb schalten wir vom 9. Februar bis zum 17. Februar alle Anrufe im Mobil­funk und Fest­netz sowie SMS für unsere Eigen­marken o2, o2 Busi­ness, Blau, Ay Yildiz und Ortel Mobile und unserer Part­ner­marken aus Deutsch­land in die Türkei und nach Syrien kosten­frei. Zu den Part­ner­marken gehören Aldi Talk, Einfach Prepaid, Fonic, Fonic mobile, MSD Prepaid, NettoKOM, Netz­club, Nova mobil, Tchibo Mobil, Türkei SIM, WhatsApp SIM. Zusätz­lich ermög­lichen wir im genannten Zeit­raum kosten­loses Roaming in der Türkei. Prepaid-Kunden erhalten für Roaming eine nach­träg­liche Gutschrift.

Damit wollen wir den Menschen helfen, mit ihren Fami­lien und Freunden und Fami­lien in Verbin­dung zu bleiben. Auch Helfer vor Ort werden dadurch unter­stützt. Die Anteil­nahme und Hilfs­bereit­schaft in allen unseren Teams ist enorm. Weitere Hilfs­mög­lich­keiten werden aktuell geprüft. o2 Telefónica CEO Markus Haas macht deut­lich: 'Die Erdbe­ben­kata­strophe bestürzt mich zutiefst. Umso beein­druckter bin ich von der Hilfs­bereit­schaft und der Unter­stüt­zung unserer Teams bei o2 Telefónica und Ay Yildiz. Ob Spenden, Hilfs­maß­nahmen oder Anrufe und Nach­richten, die Hoff­nung und Zuver­sicht geben: Jeder Beitrag zählt!'" Ende des dritten Updates.

