Telekom & Vodafone: Kostenlos mehr Datenvolumen

Daten-Aktion von der Telekom läuft weiter

Foto: Telekom, Montage: teltarif.de Mobil­funk­kunden der Deut­schen Telekom und von Voda­fone haben schon seit geraumer Zeit die Möglich­keit, sich kostenlos zusätz­liches Daten­volumen zu sichern. Beide Mobil­funk-Netz­betreiber haben ihre Aktionen unver­ändert ins neue Jahr über­nommen. Die Ange­bote gelten für Telekom-Kunden, die die MeinMagenta-App instal­liert haben. Voda­fone-Kunden profi­tieren durch die Nutzung der MeinVodafone-App.

Telekom-Kunden bekommen weiterhin 500 MB Extra-Daten­volumen pro Monat, wenn sie in der App den Menü­punkt "Ihr Geschenk ansehen" aufrufen und die Buchung des kosten­losen Daten­pakets bestä­tigen. Ist das Extra-Surf­volumen akti­viert, so wird es bevor­zugt vor dem zum Tarif des Kunden gehö­renden Inklu­siv­volumen verwendet. Ist das zusätz­liche Daten­volumen verbraucht, so wird auto­matisch wieder auf die Inklu­siv­leis­tung des Tarifs zurück­gegriffen.

Foto: Telekom, Montage: teltarif.de Ausge­nommen sind Busi­ness-Verträge, reine Daten­tarife, CombiCards und die Family Card Basic. Auch Tarife, die älter als zehn Jahre sind, sind nicht für das monat­lich wieder­keh­rende Daten­geschenk frei­geschaltet. Dafür profi­tieren auch Prepaid­kunden von der Aktion, sofern sie einen Tarif mit inklu­diertem Daten­paket gebucht haben. Gültig ist der kosten­lose Bonus jeweils maximal bis zum Monats­ende.

Voda­fone: 100 MB kostenlos

Bei Voda­fone bekommen die Kunden über die App nur ein beschei­denes Extra-Daten­volumen von 100 MB, das dem High­speed-Surf­volumen des gebuchten Tarifs hinzu­gefügt wird. Anders als bei der Telekom muss das zusätz­liche Gratis-Daten­volumen nicht extra gebucht werden. Um den Bonus zu bekommen reicht es aus, sich in die MeinVodafone-App einzu­loggen.

500 MB über die MeinMagenta-App

Foto: teltarif.de Wie bei der Telekom gilt das Daten­geschenk über die App neben Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag auch für Besitzer von Prepaid­karten, sofern der Tarif über ein Inklusiv-Daten­paket verfügt. Das Angebot kann jeden Monat (bzw. für Prepaid­kunden alle vier Wochen) neu in Anspruch genommen werden.

Bei Voda­fone gibt es aber noch eine zweite Aktion, die auch im neuen Jahr weiterhin in der App zu finden ist: Unter der Über­schrift GigaGarantie bekommen Kunden 90 GB Extra-Daten­volumen, wenn sie einmal mit dem Netz nicht zufrieden sind. Anders als die 100 MB Bonus-Volumen sind die 90 GB im Rahmen der GigaGarantie aller­dings nur für einen Tag gültig. Details zur GigaGarantie von Voda­fone finden Sie in einer eigenen Meldung.