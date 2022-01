Telekom-Tochter Multibrand in Telekom-Mutter integriert

Vor 15 Jahren, am 26. März 2007, hatte die Deut­sche Telekom eine Toch­ter­firma mit dem Namen Telekom Mult­ibrand gegründet, um als Dienst­leister (Service-Provider) für alte und neue Discount-Marken zu agieren.

Erste Kunde Turk­cell

Erster "Kunde" war die Firma Turk­cell, eine Tochter der türki­schen Tele­fon­gesell­schaft Turk­cell, das sich an die türki­sche Commu­nity in Deutsch­land rich­tete und eine Antwort auf das damals gestar­tete Joint-Venture von Türk­telekom und o2 gedacht war. Ältester und wohl auch erfolg­reichster Anbieter für die türki­sche Commu­nity war übri­gens Ay Yildiz, die Marke gibt es bis heute.

Turk­cell stieg aus - Turk­telekom auch

Nach dem Ausstieg der Turk­cell aus dem deut­schen Markt wurde der verblie­bene Kunden­stamm unter Life­cell weiter verwaltet. o2 ließ seinen Vertrag eben­falls auslaufen und verwaltet seitdem seine wenigen Bestands­kunden unter der Marke "Türkei-SIM" weiter.

Neue Discounter - neue Marken

Der ehemalige T-Mobile (heute Telekom Deutschland) Standort im Bonner Landgrabenweg.

Foto: Deutsche Telekom Gemeinsam mit der Lidl&Schwarz-Gruppe star­tete Telekom Mult­ibrand die Marke "Kauf­land Mobil", in deren Kunden­bestand auch die verblie­benen Kunden von Turk­cell/Life­cell inte­griert wurden. Kauf­land hatte bis dahin unter der Marke K-Classic SIM-Karten im Netz von o2 verkauft.

Telekom-Muti­brand orga­nisierte das Angebot von FCBayern Mobil (ein Marke für Fans des Fußball­clubs), Norma-Connect (die als Norma Mobil vorher im o2-Netz unter­wegs gewesen waren) und anderer Marken.

Verschmel­zung bereits 2021

Eher zufällig wurde bekannt, dass die Telekom Mult­ibrand GmbH (Bonn, HRB 13258) am 18. November 2021 mit der Telekom Deutsch­land GmbH verschmolzen wurde und am 23. November 2021 die Löschung des bishe­rigen Firmen­namens erfolgte.

Eigene Technik-Platt­form

Die Telekom Mult­ibrand hatte für seine Kunden eine eigene Prepaid-Platt­form aufbauen lassen, die teil­weise andere und erwei­terte Funk­tionen besitzt. So wird der Konto­stand bei vielen Marken über das Kommando *144# abge­fragt (statt *100#), der Konto­server kann unter der Kurz­wahl 6060 (statt 2000) abge­fragt werden, und es ist auch möglich, Guthaben zwischen Prepaid-Karten "umzu­buchen", sofern man weiß, dass dazu die "Pin 1", wie sie auf dem Rahmen der Original-SIM-Karte aufge­druckt ist, verwendet werden muss.

Aufgrund der anderen Platt­form dauerten bestimmte Funk­tionen, wie das Frei­schalten von LTE und VoLTE für Kunden der Telekom Mult­ibrand etwas länger.

Verschmel­zung hat keine Auswir­kungen

Die Verschmel­zung des Unter­neh­mens auf die Mutter­gesell­schaft hat aber keinerlei tech­nische Auswir­kungen auf die verwen­dete Platt­form oder Ange­bote und Tarife, wie uns die Telekom-Pres­sestelle auf Anfrage mitteilte.

"Die Geschäfts­tätig­keit wurde von der Telekom Deutsch­land 1:1 über­nommen und wird genauso fort­geführt. Es gibt keinerlei Verän­derungen der Platt­form, der Kunden­kon­takt­punkte, Ange­bote etc. im Zusam­men­hang mit der Verschmel­zung", so die offi­zielle Auskunft aus Bonn.

Neuer Service-Dienst­leister für Kauf­land Mobil

Aus Nutzer­kreisen wurde bekannt, dass der Kunden­ser­vice von Kauf­land-Mobil von einem neuen Unter­nehmen mit Namen Fidus in Ratingen über­nommen wurde. Seitdem, so berichten Betrof­fene, würden Anfragen an den Kunden­ser­vice wieder vernünftig beant­wortet und Probleme der Kunden im Rahmen der Möglich­keiten gelöst.

