Telekom: Höttges warnt vor Fake News zum Netzausbau

Timotheus Höttges liebt klare Worte und stellte seine Zahlen den Kennziffern seines Mitbewerbers Vodafone gegenüber.

Foto: Picture Alliance / dpa Bei der Vorstel­lung der Quar­tals­zahlen ging Telekom-Chef Tim Höttges gemeinsam mit seinem Finanz­vor­stand Chris­tian Illek detail­liert auf die Lage des Netzes und des Marktes in Deutsch­land, Europa und der Welt ein.

Vecto­ring zahlt sich in der Krise aus

Foto: Picture Alliance / dpa Höttges machte klar, dass die Deut­sche Telekom in Deutsch­land 80 Prozent der Menschen mit Vecto­ring respek­tive Super-Vecto­ring versorge. Dafür war er früher oft kriti­siert worden: Warum die Telekom nicht gleich Glas­faser bis ins Haus oder zum Kunden gebaut hätte? Das, entgeg­nete Höttges seiner­zeit, hätte zu einer wesent­li­chen Verlang­sa­mung des Netz­aus­baus geführt.

Und diese 80 Prozent kamen jetzt in der Corona-Krise voll zu Wirkung. "Wir hatten keinen einzigen Netz­aus­fall". Unser Netz ist der "Acker­gaul der Digi­ta­li­sie­rung" und darauf ist Höttges stolz.

Für die Zukunft ist klar, dass Glas­faser bis zum Kunden (FTTH) der Schwer­punkt sein werden. 1,7 Millionen Haus­halte können das bei der Telekom heute schon buchen.

Hätten gerne noch mehr Mobil­funk gebaut

Die Telekom baut auch viel Mobil­funk, 1800 neue Stationen beispiels­weise, damit kann die Telekom mehr als 98 Prozent der Bevöl­ke­rung bundes­weit mit 4G versorgen. "Und wir hätten gerne noch mehr gebaut".

Die Bundes­netz­agentur habe ihm bestä­tigt, dass er das beste Mobil­funk­netz in Deutsch­land habe. Als erster Netz­be­treiber in Deutsch­land werde die Telekom in 6 Wochen alle Auflagen der Netz­agentur aus der Verstei­ge­rung von 2015 erfüllen.

Das große Problem seien die Verkehrs­wege, nicht alle benö­tigten Grund­stücke seien dort verfügbar. So gibt es private Wald­be­sitzer entlang von Auto­bahnen, die sich kate­go­risch weigern, einen oder mehrere Stand­orte für Sende­an­lagen zur Verfü­gung zu stellen. Seine "Rote Liste der Problem­stellen" habe er an jeden geschickt und "auch denen, die sie gar nicht haben wollten".

Telekom im Vergleich zu Voda­fone?

Auf die Frage von teltarif.de, wie Höttges die Aussage seines Kollegen Hannes Amets­reiter einschätzt, drei von vier der super­schnellen Anschlüsse kämen von Voda­fone, wurde der Telekom Chef recht deut­lich: "Zum Ersten, Herr Gajek, sage ich noch einmal: Wenn wir Deutsch­land nicht zu über 80 Prozent, fast 90 Prozent, mit Vecto­ring und Super-Vecto­ring ausge­stattet hätten - mit Kunden­zu­gängen bis zu 250 MBit/s -, hätte Deutsch­land nicht funk­tio­niert. Und Deutsch­land hat hervor­ra­gend funk­tio­niert, was die Netz­aus­stat­tung betrifft.

Wir haben - ich habe es eben gesagt - 60 000 bis 70 000 Webkon­fe­renzen, die parallel statt­finden, während wir hier (in der Tele­fon­kon­fe­renz) sitzen. Und das Netz der Deut­schen Telekom hat nicht ansatz­weise seine Limits gesehen.

Wir sind jetzt am Ende oder kurz vor dem Ende des Vecto­ring- und Super-Vecto­ring-Ausbaus. Natür­lich sind wir jetzt dabei, FTTH auszu­bauen. Das ist das Ziel der nächsten Jahre. Die Deut­sche Telekom wird die Nummer eins sein, was FTTH-Ausbau­zahlen betrifft."

Nicht auf Fake News herein­fallen

Höttges weiter: "Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal sagen: Wir sollten nicht auf die Fake News herein­fallen, dass das Kabel­netz ein Glas­fa­ser­netz ist. Das Kabel­netz ist ein Kupfer­netz. Dieses Kupfer­netz ist ein geteiltes Medium. Wenn Sie Peak-Last auf einem geteilten Medium haben, geht die Leis­tung dieses Netzes herunter. Das erleben alle Kabel­kunden regel­mäßig, wenn sie Fern­sehen schauen.

Das heißt: Nur wenn der Kabel­netz­be­treiber Glas­faser ausbaut, wird er in der Lage sein, wirk­liche Gigabit-Band­breiten in Deutsch­land zu erzeugen."

Wir brau­chen ein Glas­fa­ser­netz bis in die Häuser

"Wir brau­chen überall ein Glas­fa­ser­netz bis in die Häuser hinein. Das wird das Thema der Zukunft sein. Deutsch­land muss sich auch damit ausein­an­der­setzen, wie die Rahmen­be­din­gung dafür aussieht. Und die Deut­sche Telekom wird derje­nige sein, der das in den nächsten Jahren schwer­punkt­mäßig voran­treiben wird. Dafür stehen diese großen Volu­mina zur Verfü­gung - und übri­gens auch die Umschich­tung unseres Geldes, das wir bisher in die Vecto­ring- und in die Super-Vecto­ring-Tech­no­logie inves­tiert haben, dann in diese saubere Glas­fa­ser­tech­no­logie."

Lasst Zahlen spre­chen

"Viel­leicht noch ein Satz zu den Zahlen unseres Wett­be­wer­bers: Wir haben unseren Wett­be­werber in allen Kate­go­rien geschlagen. Broad­band: 83 000 - Deut­sche Telekom, 70 000 - Voda­fone. Mobile Contract (Mobil­funk­ver­träge Post­paid): 141 000 Kunden Deut­sche Telekom, 118 000 Kunden Voda­fone.

Fern­sehen: plus 60 000 Deut­sche Telekom, minus 61 000 Voda­fone. Mobile Service Reve­nues (Mobile Service­um­sätze) plus 2,4 Prozent Deut­sche Telekom, minus 1,9 Prozent Voda­fone. EBITDA: Deut­sche Telekom plus 2,5, Voda­fone 1,5.

Ich sage Ihnen: Wir wissen ganz genau, wo unser Wett­be­werb sitzt. Und wenn hier einer momentan versucht, die Nummer eins zu sein und Leading TelCo zu sein, dann sind wir das."

Telekom Chef Timo­theus Höttges liebt klare deut­liche Worte.