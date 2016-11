VDSL in 160 Orten: Hier wird das Internet diese Woche schneller

Die Telekom baut VDSL weiter aus Vergangene Woche kündigte Telekom-Chef Tim Höttges im Rahmen der Quartalszahlen bereits an, dass die Telekom bis zum Ende des Jahres noch 2,7 Millionen Haushalte neu mit VDSL oder VDSL Vectoring versorgen will. Schon diese Woche wird davon fast ein Drittel umgesetzt, teilte das Unternehmen heute auf Twitter mit. 850 000 Haushalte (und Betriebe) werden demnach diese Woche neue Geschwindigkeitsstufen erhalten.

In diesen Orten wird diese Woche VDSL freigeschaltet

Mehr als 160 Orte sind es, die nach Informationen von teltarif.de in dieser Woche erstmals VDSL mit 50 MBit/s oder eine Beschleunigung des Zugangs durch Vectoring auf 100 MBit/s im Downstream erhalten sollen. Allerdings gilt dabei: Nur in sehr kleinen Orten betrifft die Ausbaumaßnahme den ganzen Ort. Wer sieht, dass sich Orte wie Berlin und Köln in der Ausbauliste befinden, weiß schnell, dass es hier nur einzelne Stadtteile betreffen kann, in denen die Telekom in den Ausbau investiert hat. In Berlin ist das vor allem der lange Zeit vom Internet quasi abgehängte Ortsteil Pankow , in dem es durch alte OPAL-Leitungen lange Zeit kein schnelles Internet gab. In Köln wiederum dürfte die Telekom einzelne Gebiete mit VDSL Vectoring versorgt haben um gegenüber dem Lokalmatador Netcologne aufzuwarten.

Für Einwohner der folgenden Orte kann es sich lohnen, eine neue Verfügbarkeitsabfrage nach schnellen Internet-Angeboten zu machen: Ahlen, Altenburg, Ammerbuch, Ampfing, Angermünde, Anröchte, Aue, Bad Bramstedt, Bad Honnef, Bad Münstereifel, Bad Neustadt a.d.Saale, Bad Sobernheim, Balingen, Beeskow, Belm, Belzig, Bergholz-Rehbrücke, Berlin, Bernkastel-Kues, Besigheim, Blankenburg Harz, Blaubeuren, Boppard, Borkum, Brackenheim, Brieselang, Büdingen, Burg Dithmarschen, Burglengenfeld, Dessau, Diez, Döbeln, Dornstetten, Dörverden, Edenkoben, Egeln, Eilenburg, Elsfleth, Erding, Eschwege, Faßberg-Müden, Finowfurt, Flintbek, Flörsheim, Forst Lausitz, Friedberg, Fürstenwalde Spree, Gechingen, Geilenkirchen, Genthin, Gera, Gransee, Grömitz, Gunzenhausen, Hamburg, Hammelburg, Havelberg, Heiligenstadt Heilbad, Hermannsburg, Hirschau, Hockenheim, Hof, Hohenlockstedt, Höhr-Grenzhausen, Homburg, Idstein, Ilmenau, Jüchen-Otzenrath, Kaltenkirchen, Karlstadt, Kassel, Kaub, Köln, Ladenburg, Lampertheim, Landau, Landstuhl, Lauf, Lichtenstein, Lindau, Lindenberg, Lindhorst, Lohr, Lüdenscheid, Ludwigsfelde, Ludwigslust, Mahlow, Marienhafe, Marktheidenfeld, Marktredwitz, Memmingen, Michendorf, Mühldorf, Mühlenbeck, München, Neubrandenburg, Neuhofen, Neumünster, Neustadt, Neutraubling, Norderney, Oberhausen, Oberkirch, Osthofen, Pegnitz, Pfaffenhofen, Philippsburg, Pößneck, Preetz, Premnitz, Quedlinburg, Radevormwald, Rheinsberg, Rosbach-Rodheim, Ruhland, Saalfeld Saale, Salzwedel, Sande, Schleiz, Schrobenhausen, Schwäbisch Gmünd, Schwalmtal, Schwandorf, Schwetzingen, Schwielowsee, Seehausen Altmark, Seelze, Selb, Selent, Sigmaringen, Sondershausen, Springe, Steinhagen, Stendal, Sulzbach, Süßen, Sylt, Taunusstein, Titz, Töplitz, Uslar, Vaterstetten, Vlotho-Exter, Wahlstedt, Wangerooge, Waren/Müritz, Wasungen, Weißenfels, Weiterstadt, Westerburg, Winnenden, Winsen, Witzenhausen, Wolfsburg-Vorsfelde, Wunstorf-Großenheidorn, Wustermark, Zeil und Zwickau.

Anschlüsse auch über Provider buchbar

Grundsätzlich gilt: Dort, wo die Telekom ausgebaut und VDSL Vectoring freigeschaltet hat, stehen die Anschlüsse mit bis zu 100 MBit/s Downstream und bis zu 40 MBit/s Upstream auch über Wettbewerber zur Verfügung. So sind die Anschlüsse beispielsweise auch über Vodafone oder 1&1 verfügbar.

Was vor Ort passiert, wenn nicht die Deutsche Telekom sondern ein Wettbewerber VDSL ausbaut, haben wir in einer Reportage begleitet.