Telekom: Mini-Basisstation für ernste Fälle

Wenn eine kleine oder größere Kata­strophe oder nur ein größeres Event wie ein Fußball­spiel, ein Musik­kon­zert, ein Volks­fest oder eine Groß­demons­tra­tion statt­findet, wird möglichst gute Kommu­nika­tion benö­tigt. Oft finden diese Events an Stellen statt, an denen (noch) nichts oder gar nichts mehr geht.

Mobil­funk to Go!

Braucht wenig Platz und sorgt für viel Netz: Kleine Basisstation der Telekom für kurzfristigen Spitzenbedarf

Foto: Deutsche Telekom / via Twitter Auf Twitter zeigt die Deut­sche Telekom unter dem Begriff "Mobil­funk to go!" den Prototyp einer neuen Antenne, mit der "inner­halb von Minuten" Mobil­funk schnell an bestimmte Orte zu bekommen sein soll. Zum Beispiel in Kata­stro­phen­gebiete, auf Events oder auch bei Festi­vals. Die Telekom betont, dass die kompakte-Mini­sta­tion 5G und LTE/4G unter­stützt.

Anbin­dung über Richt­funk, Satellit oder Glas­faser

Auf Nach­frage verriet die Telekom, dass die Daten­anbin­dung über Glas­faser, Richt­funk oder sogar über jeden verfüg­baren Satel­liten­betreiber möglich ist - je nach Einsatz­zweck. Die Telekom versprach, künftig noch genauer dazu zu berichten. Bei der Anlage auf dem Bild handele es sich noch um einen Prototyp. Auf Anhän­gern montiert wird die größere Vari­ante gerne verwendet, um Funk­löcher temporär zu über­brü­cken, bis eine endgül­tige Geneh­migung vorliegt, ein Mast gebaut oder die eigent­lich geplante Sender­technik gelie­fert, montiert und in Betrieb genommen und geprüft ist.

Ist das Event vorüber oder die eigent­liche Sende­anlage gestartet, kann die mobile Station binnen weniger Stunden wieder "einge­packt" und ander­weitig erneut zum Einsatz gebracht werden. Dazu ist ein Klein-LKW notwendig, der über entspre­chenden Lade­raum für diese Mini-Basis­sta­tion und notwen­diges Werk­zeug verfügt.

Wo Menschen sind, muss Mobil­funk sein - ein grif­figes Motto der Mobil­funk-Infra­struk­tur­gesell­schaft (MIG).