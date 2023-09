Telekom: So geht es mit TV-Kabel-Kunden ab Juli weiter

Der aktuelle Prospekt für Mieter

Bild: Telekom Wer zur Miete wohnt, kann - wie bereits mehr­fach berichtet - ab dem 1. Juli 2024 die Kosten für den Kabel­anschluss nicht mehr über die Miet­neben­kosten bezahlen. Wohnungs­unter­nehmen und Kabel­netz­betreiber müssen sich umstellen. Und Mieter müssen sich unter Umständen auf höhere Kosten einstellen, wenn das Nebenkos­ten­pri­vileg fällt.

Erste TV-Kabel­netz­betreiber haben sich bereits dafür posi­tio­niert. Voda­fone hat beispiels­weise im Juni einen neuen Basis­tarif fürs Kabel­fern­sehen vorge­stellt. Wer bisher zu diesem Thema auffällig geschwiegen hat, ist aller­dings die Deut­sche Telekom. teltarif.de hat nach­gefragt.

MagentaTV wohl nicht einzige Alter­native

Bild: Telekom Auch die Deut­sche Telekom betä­tigt sich seit einigen Jahren wieder als TV-Kabel­netz­betreiber. Die Telekom hatte 2011 beispiels­weise eine stra­tegi­sche Part­ner­schaft mit dem Wohnungs­unter­nehmen Vonovia verein­bart, das seiner­zeit noch Deut­sche Annington hieß. Das führte in Hessen beispiels­weise dazu, dass damals Unity­media als Kabel­netz­betreiber in den Wohnungen des Konzerns durch die Telekom ersetzt wurde. Das Joint-Venture tritt auch unter dem Nahmen "Deut­sche Multi­media Service GmbH" auf.

Im Juni hatte die Telekom zunächst MagentaTV als Alter­native zum Kabel­anschluss propa­giert. Im September lag in den Brief­kästen hessi­scher Vonovia-Wohnungen ein Telekom-Prospekt, adres­siert an alle Mieter des Hauses, mit dem Titel: "Goodbye Kabel-TV, Hello MagentaTV". In diesem Prospekt wurde erneut nur auf die Vorzüge von MagentaTV hinge­wiesen, der klas­sische TV-Kabel­anschluss der Telekom aller­dings mit keinem Wort erwähnt. Auch auf der spezi­ellen Seite des Telekom-Mieter­shops findet sich nach Angabe einer gültigen Adresse kein Hinweis auf einen geplanten Kabel-TV-Basis­tarif für die Zeit nach Wegfall des Neben­kos­ten­pri­vilegs.

Wird es auch einen TV-Kabel-Basis­tarif geben?

Auf unsere Nach­frage schrieb uns ein Spre­cher zur promi­nenten Vermark­tung von MagentaTV als Alter­native:

Wir stellen MagentaTV sehr gerne ins Schau­fenster, weil wir der Meinung sind, dass MagentaTV das beste Fernseh- und Strea­ming-Erlebnis Deutsch­lands bietet und es mit prak­tisch jedem Breit­band-Inter­net­anschluss funk­tio­niert – ganz unab­hängig vom Provider. Das macht MagentaTV zu einem span­nenden Angebot für alle Verbrau­cher. Auch für dieje­nigen, die bisher durch die Betriebs­kos­ten­umlage an einen Kabel­netz­betreiber gebunden waren und nicht doppelt in die Tasche greifen wollten oder konnten. Der Gesetz­geber hat die Umla­gefä­hig­keit für TV-Entgelte mit Ablauf des 30. Juli 2024 unter­sagt, damit die Bürger selbst entscheiden, über welches Netz sie fern­sehen. Weil prak­tisch jede Wohnung in Deutsch­land seit jeher einen Telekom-Anschluss hat, liegt der Wechsel auf das beste Fern­seh­erlebnis nahe. Zumal wir die vertrauten Netze und Anschlüsse deutsch­land­weit bis in die Wohnung mit Glas­faser moder­nisieren.

Unab­hängig davon werden wir den Kabel­fern­seh­kunden der Telekom weiterhin die Programm­viel­falt bieten, die sie von der Telekom erwarten können. Bei der Telekom gibt es kein Kabel­fern­sehen erster und zweiter Klasse, sondern unver­ändert das volle Programm für alle, zum gewohnten Preis, und dies auch über den Juli 2024 hinaus. Wir bieten Preis­sta­bilität, Sicher­heit und Serio­sität. Deshalb üben wir keinen Druck auf Mieter und Haus­ver­walter aus, bekennen uns zum Gesetz und stehen zu unserem Wort: für Wohnungs­unter­nehmen, die ihren bestehenden TV-Gestat­tungs­ver­trag mit der Telekom auf Einzel­inkasso umstellen, gilt: Nach dem 30. Juli 2024 ist das Kabel­fern­sehen der Telekom frei­willig vom Mieter buchbar, in der Regel ohne Preis­erhö­hung und ohne Abstriche beim Programm­angebot.

teltarif.de Talk: Alternativen zum Kabelfernsehen Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.

Wir wollten aber trotzdem wissen, wie es mit den bishe­rigen TV-Kabel­anschlüssen der Telekom weiter­geht, ob es einen Kabel-TV-Basis­tarif geben wird und was dieser mögli­cher­weise kosten wird. Hierzu schrieb uns der Spre­cher:Inhaber eines Telekom-Kabel­anschlusses sollten sich also spätes­tens im Juni mit ihrem Vermieter in Verbin­dung setzen und nach­fragen, ob der TV-Gestat­tungs­ver­trag mit der Telekom bestehen bleibt. Falls das der Fall ist, sollten Kunden noch­mals im Mieter­shop der Telekom nach­schauen, ob dort ein Kabel-TV-Basis­tarif buchbar ist und gene­rell alle Schreiben der Telekom oder des Vermie­ters dazu beachten.