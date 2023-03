Telekom: Bis zu 500 Euro Treuebonus für Bestandskunden

Die Deut­sche Telekom hat einen Treue­bonus für lang­jäh­rige Fest­netz- und Inter­net­kunden ange­kün­digt. Je nachdem, wie lange der Fest­netz­anschluss schon besteht, wird bei Abschluss eines neuen Mobil­funk­ver­trags mit 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit ein Bonus in Höhe zwischen 100 und 500 Euro einge­räumt. Dieses Guthaben wird mit den anfal­lenden Kosten für den neuen MagentaMobil-Anschluss verrechnet. Ist der Bonus aufge­braucht, so werden die regu­lären Kosten für den Mobil­funk­ver­trag verrechnet.

Neu- und Bestands­kunden mit einem für MagentaEINS berech­tigten Fest­netz- und Inter­net­anschluss erhalten im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss 100 Euro Bonus. Jedes weitere Jahr Vertrags­lauf­zeit hono­riert die Telekom mit einem weiteren Bonus von 25 Euro, sodass sich dieser konti­nuier­lich bis zu einem Höchst­betrag von 500 Euro erhöht. Der ange­sparte Treue­bonus kann ab 4. April mit einem neu gebuchten MagentaMobil-Vertrag in den Tarif­stufen XS bis XL verrechnet werden. Telekom-Treuebonus angekündigt

Foto: dpa Wie die in Bonn ansäs­sige Tele­fon­gesell­schaft weiter erläu­tert, werden bei der Verrech­nung des Bonus die monat­lichen Grund­gebühren des MagentaMobil-Haupt­ver­trags ebenso wie Bereit­stel­lungs­preis und weitere Entgelte - beispiels­weise für hinzu­gebuchte Optionen - berück­sich­tigt. Die Telekom sieht in dieser unbe­fris­teten Aktion die Möglich­keit, in den ersten Monaten MagentaMobil quasi kostenlos zu nutzen. Ist der Bonus aufge­braucht, so werden die regu­lären Kosten für den Vertrag abzüg­lich 5 Euro MagentaEINS-Vorteil berechnet. Ob und in welcher Höhe der Treue­bonus einge­räumt wird, soll ab 4. April im Telekom-Kunden­center ersicht­lich sein.

Angebot wenig attraktiv

Die Werbung "bis zu 500 Euro Treue­bonus" liest sich aus Telekom-Sicht sicher gut. Aller­dings profi­tieren die treu­esten Telekom-Kunden über­haupt nicht - nämlich dieje­nigen, die neben dem Fest­netz­anschluss längst auch einen Mobil­funk­ver­trag vom in Bonn ansäs­sigen Konzern haben. So gilt der Bonus ausdrück­lich nur für neue Handy­ver­träge und der Kunde darf den MagentaEINS-Vorteil noch nicht in Anspruch genommen haben.

Wie es in den FAQ zum Telekom-Treue­bonus weiter heißt, wird das Guthaben auch nicht auf Leis­tungen Dritter und Endge­räte-Einmal­preise ange­rechnet. Die Verrech­nung mit PlusKarten, die zum Haupt­ver­trag hinzu­gebucht wurden, ist nicht möglich und auch die Baraus­zah­lung schließt die Telekom aus.

Einen echten Treue­bonus räumt die Telekom im Rahmen kurz­zei­tiger Aktionen ausge­wählten Kunden ein. Diese können den nächst­höheren MagentaZuhause-Tarif dauer­haft ohne zusätz­liche Kosten buchen. Sprich: Wer beispiels­weise aktuell MagentaZuhause L nutzt, kann ohne Mehr­kosten in die Tarif­stufe XL wech­seln. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kunde auch einen Mobil­funk­ver­trag von der Telekom hat oder noch buchen möchte. Schade, dass es diese Aktion nicht für alle Bestands­kunden gibt, denen die Telekom nun einen Bonus schmack­haft machen will, der für viele Nutzer irrele­vant ist.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass sich Fest­netz-Neukunden der Telekom derzeit eine Gutschrift über bis zu 200 Euro sichern können.