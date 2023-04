Telekom: Neue Tarife für mobiles Internet im Ausland

Die Deut­sche Telekom hat neue Optionen für die mobile Internet-Nutzung im Ausland gestartet. Diese richten sich an Inter­essenten, die Länder bereisen, in denen der regu­lierte EU-Tarif nicht gilt. So wurde der Travel & Surf DayPass M für die Länder­gruppe 2 aufge­wertet, aber auch teurer. Das Angebot kostet nun 5,95 Euro für 24 Stunden. Bisher waren es 4,95 Euro. Das Inklu­siv­volumen erhöht sich von 100 MB auf 300 MB pro Buchungs­zeit­raum.

Auch der WeekPass M für die Länder­gruppe 2 ist teurer geworden. Anstelle von 14,95 Euro werden für sieben Tage jetzt 15,95 Euro berechnet. Dafür erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung von 300 MB auf 1 GB.

Neue Roaming-Optionen von der Telekom

Foto: Telekom Zur Länder­gruppe 2 zählen bei der Telekom Alba­nien, die Ameri­kani­schen Jung­fern­inseln, Andorra, Bosnien und Herze­gowina, die Färöer Inseln, Kanada, Kosovo, Molda­wien, Monaco, Nord­maze­donien, Puerto Rico, die Türkei, die USA und der türki­sche Teil von Zypern.

Das sind die neuen Länder-Pässe

Für 13 Staaten bietet die Telekom jetzt auch länder­spe­zifi­sche Optionen an, die jeweils für sieben oder 28 Tage gebucht werden können. Die Ange­bote kosten jeweils 29,95 Euro für eine Woche und 49,95 Euro für vier Wochen. Sie unter­scheiden sich durch das jeweils inklu­dierte Daten­volumen:

USA: 12 GB für sieben Tage oder 30 GB für 28 Tage

Türkei: 8 GB für sieben Tage oder 20 GB für 28 Tage

Bosnien-Herze­gowina: 8 GB für sieben Tage oder 20 GB für 28 Tage

Verei­nigte Arabi­sche Emirate: 8 GB für sieben Tage oder 20 GB für 28 Tage

Austra­lien: 9 GB für sieben Tage oder 18 GB für 28 Tage

Serbien: 8 GB für sieben Tage oder 16 GB für 28 Tage

Ukraine: 8 GB für sieben Tage oder 16 GB für 28 Tage

Israel: 8 GB für sieben Tage oder 16 GB für 28 Tage

Japan: 5 GB für sieben Tage oder 10 GB für 28 Tage

Thai­land: 8 GB für sieben Tage oder 16 GB für 28 Tage

Indo­nesien: 8 GB für sieben Tage oder 16 GB für 28 Tage

Südafrika: 5 GB für sieben Tage oder 10 GB für 28 Tage

Mexiko: 5 GB für sieben Tage oder 10 GB für 28 Tage

Die länderspezifischen Daten-Pässe

Grafik: Telekom

Keine Buchung von Deutsch­land aus

Die Optionen können jeweils über einen Internet-Browser am Smart­phone unter der Adressegebucht werden. Dabei muss der Online-Zugang über den Telekom-Mobil­funk­anschluss erfolgen (und nicht beispiels­weise über einen öffent­lichen WLAN-Hotspot am Flug­hafen oder im Hotel). Auch per SMS können die Daten­pakete gebucht werden. Hinweise dazu sind in der Roaming-Kurz­mit­tei­lung zu finden, die der Kunde nach dem ersten Einbu­chen des Mobil­tele­fons im Reise­land bekommt.

Die Telekom weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, die Optionen vorab von Deutsch­land aus zu buchen. Um Kosten­fallen zu vermeiden, wird die Daten­ver­bin­dung jeweils nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung oder nach Ablauf des gebuchten Zeit­fens­ters getrennt, bis ein neuer Pass gebucht wird.

Weiterhin verfügbar sind bei der Telekom die Travel-Mobil-Optionen.