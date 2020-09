Telekom: Mit Travel Mobil den Tarif (fast) weltweit nutzen

Travel-Mobil-Optionen von der Telekom

Foto: @ Dani Vincek - Fotolia.com Die Deut­sche Telekom hat offenbar schon im Früh­jahr neue Optionen für die Mobil­funk­nut­zung außer­halb der EU einge­führt. Travel Mobil nennen sich die Ange­bote, die zu zusätz­lichen Monats­preisen zwischen 48,70 und 97,44 Euro (bei 16 Prozent Mehr­wert­steuer) ange­boten werden. Der Preis ist abhängig davon, in welchen Ländern die Option genutzt werden soll.

Mit Travel Mobil bekommen die Kunden im Reise­land täglich 500 Inklusiv-Minuten, die für ein- und ausge­hende Verbin­dungen genutzt werden können, sowie eben­falls 500 Inklusiv-SMS. Zudem kann das im inner­deut­schen Tarif enthal­tene Daten­volumen nicht nur im EU-Roaming, sondern in allen Ländern genutzt werden, in denen die gebuchte Travel-Mobil-Option gültig ist.

Roaming in Europa und Nord­ame­rika

Travel-Mobil-Optionen von der Telekom

Travel Mobil kostet zur Nutzung in 15 Ländern monat­lich 48,70 Euro. Der Tarif kann dann in Alba­nien, auf den Ameri­kani­schen Jung­fern­inseln, in Andorra, Bosnien und Herze­gowina, auf den Färöer Inseln, in Kanada, im Kosovo, in Nord­maze­donien, Molda­wien, Monaco, Puerto Rico, der Türkei, den USA und im türki­schen Teil von Zypern genutzt werden.

Die Kunden haben die Wahl zwischen Travel Mobil 1 Monat max und Travel Mobil 1 Monat flex. Der Max-Tarif wird nach einem Monat auto­matisch beendet, kann aber jeder­zeit wieder neu gebucht werden. Der Flex-Tarif läuft nach dem ersten Monat auto­matisch weiter, kann nach der einmo­natigen Mindest­lauf­zeit aber jeder­zeit wieder gekün­digt werden.

World-Tarif für rund 60 Länder

Kunden, die in andere Länder reisen, können die Option Travel Mobil World 1 Monat max buchen. Diese schlägt mit einem Monats­preis von 97,44 Euro Buche. Das Angebot gilt in mehr als 60 Ländern welt­weit. Das sind neben den Staaten, in denen auch die "klei­nere" Option gilt, unter anderem Ägypten und Austra­lien, Brasi­lien und China, Japan und Mexiko, Südafrika und die Verei­nigten Arabi­schen Emirate. Der Tarif wird nach einem Monat auto­matisch wieder deak­tiviert. Wer die Option länger­fristig benö­tigt, kann sie jeder­zeit erneut buchen.

Alle Travel-Mobil-Optionen sind in den MagentaMobil-Tarifen buchbar, die seit dem 5. September 2018 vermarktet werden. Voraus­set­zung ist, dass der Kunde Travel & Surf nutzt. Auch für Geschäfts­kunden ist Travel Mobil verfügbar. Hier wird das Angebot als Test ausge­wiesen, der zunächst bis zum 30. September 2021 läuft.

Weitere Tipps und Hinweise zur Mobil­funk-Nutzung im Ausland finden Sie in unserem Roaming-Ratgeber.