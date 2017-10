Telekom-Erfahrungsbericht: Verkauf eines Galaxy S7 über Teqcycle

Samsung Galaxy S7 Datenblatt

Die Telekom kooperiert mit Teqcycle, um gebrauchte Smartphones oder Tablets anzukaufen. Über den Handyankauf können Telekom-Kunden in wenigen Schritten das ausgediente Gerät loswerden. Wie das genau funktioniert und vor welchen Hürden die Verkäufer bei der Nutzung dieses Verkaufsportals stehen, lesen Sie in diesem Erfahrungsbericht.

So haben wir ein Samsung Galaxy S7 in der weißen Edition über Teqcycle verkauft. Dabei haben wir den Verkauf im Februar 2017 getätigt und zum jetzigen Zeitpunkt. Dadurch können wir Ihnen zeigen, wie hoch der Preis­unterschied ausfällt. Wie wir aus der Erfahrung mit anderen Verkaufs-Portalen wissen, ist vor dem Verkauf wichtig, die Preise für das gleiche Gerät bei einem Portal über ein paar Tage im Blick zu behalten und Geduld zu haben. So kam es über einen Zeitraum von einer Woche zum Teil zu starken Schwankungen, die einen Unterschied von etwa 50 Euro ausgemacht haben.

