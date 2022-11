Telekom: 10 Prozent Guthaben extra für Telefonkarte Comfort

Auch in diesem Jahr gewährt die Telekom wieder einen Bonus, wenn Kunden die Telekom-Tele­fon­karte Comfort im Akti­ons­zeit­raum erwerben. Mit dieser kann die Fest­netz-, Handy- oder Hotspot-Rech­nung bezahlt werden.

Die Tele­fon­zellen werden bald endgültig abge­schaltet und abge­baut - und doch hat die Telekom mit der Tele­fon­karte Comfort nach wie vor eine Tele­fon­karte im Angebot. Diese ist aller­dings schon seit vielen Jahren nicht mehr dazu gedacht, fürs Bezahlen in den Schlitz einer öffent­lichen Tele­fon­zelle gesteckt zu werden. Statt­dessen handelt es sich bei der Tele­fon­karte Comfort um eine Gutha­ben­karte, mit der alle mögli­chen Telekom-Dienst­leis­tungen bezahlt werden können - und die sich daher auch zum Verschenken eignet.

In den vergan­genen Jahren hat die Telekom für die Tele­fon­karte Comfort bereits regel­mäßig vor Weih­nachten Rabatt­aktionen durch­geführt. In diesem Jahr startet die Telekom mit dieser Aktion aller­dings nicht erst Mitte Dezember, sondern bereits am 24. November. Auch der erste Kauf mit der Gutha­ben­karte muss bereits vor Weih­nachten erfolgen.

Bonus-Aktion: Die Details

Telekom: Bonus-Aktion zur Telefonkarte Comfort

Bild: Deutsche Telekom AG Wer im Akti­ons­zeit­raum vom 24. November bis zum 6. Dezember eine Tele­fon­karte Comfort in einer Filiale, einem Shop, einem Markt oder online erwirbt und diese bis zum 6. Dezember nutzt, dem schreibt die Telekom auf der Tele­fon­karte Comfort 10 Prozent des ursprüng­lich gekauften Karten­wertes gut.

Wer also beispiels­weise eine Tele­fon­karte Comfort mit 25 Euro Guthaben gekauft und damit bis zum 6. Dezember eine Sache bezahlt hat, erhält 2,50 Euro als Bonus-Guthaben zurück.

Die Tele­fon­karte Comfort ist auch im Internet erhält­lich und wird dann als E-Voucher zuge­sandt. Im statio­nären Handel wird die Tele­fon­karte Comfort als Plastik-Karte ange­boten oder dem Kunden als Kassenbon-Ausdruck ausge­hän­digt.

Dafür kann die Tele­fon­karte Comfort verwendet werden

In einer PDF-Über­sicht mit Stand Juli 2022 führt die Telekom auf, für welche Dienste die Tele­fon­karte Comfort einsetzbar ist. Es ist möglich, dass diese Liste noch­mals zum Start der Aktion am 24. November aktua­lisiert wird.

Nach wie vor lässt sich die Tele­fon­karte Comfort per Call­through für In- und Auslands­tele­fonate nutzen: Dazu muss vom eigenen Fest­netz­anschluss oder Handy die 0800-3300321 ange­wählt und die PIN der Tele­fon­karte einge­geben werden. Anschlie­ßend gibt man die gewünschte Rufnummer (ggf. mit Landes­vor­wahl) ein. Laut Angaben der Telekom lässt sich damit güns­tiger in arabi­sche Länder, nach Afrika, Mittel- und Südame­rika, Zentral­asien und Osteu­ropa tele­fonieren.

Die Nutzung und Bezah­lung von Telekom-Hotspots am Boden ist mit der Tele­fon­karte Comfort ebenso möglich wie bei teil­neh­menden Airlines im Flug­zeug. Das Telekom-FlyNet-WLAN gibt es beispiels­weise bei Flügen der Luft­hansa. Filme und Serien bei MagentaTV können mit der Tele­fon­karte Comfort ebenso bezahlt werden wie die Fest­netz- und Handy-Rech­nung der Telekom oder das Prepaid-Guthaben bei MagentaMobil Prepaid und cong­star. Schließ­lich lässt sich auch die kosten­pflich­tige Compu­ter­hilfe durch IT-Experten der Telekom unter der Rufnummer 0800-3301471 damit bezahlen.

Nachhal­tig­keit, Handy­recy­cling, riskante Auktionen und der Abschied von Lebara - inter­essante Themen am Rande der Bekannt­gabe der Telekom-Quar­tals­zahlen.