VoNR: Telekom testet Telefonieren im 5G-Netz

Seit etwas mehr als zwei Jahren gibt es die ersten 5G-Netze auf dem deut­schen Mobil­funk­markt. Bislang sorgt der neue Netz­stan­dard vor allem für schnelle Daten­über­tra­gungen. Für Tele­fonate schalten die Smart­phones auto­matisch ins LTE- oder GSM-Netz um. Das soll sich künftig ändern. Voice over New Radio, kurz VoNR, soll es bald auch ermög­lichen, im 5G-Netz zu tele­fonieren.

Die Deut­sche Telekom erprobt die neue Technik derzeit in Merse­burg. Die Stadt in Sachsen-Anhalt wurde nicht zufällig ausge­wählt, denn hier testet der aus Bonn stam­mende Mobil­funk-Netz­betreiber bereits seit rund vier Jahren den 5G-Stan­dard. Zudem biete sich die Region für Netz­tests an, da hier sowohl eine Stadt-typi­sche Bebauung als auch eher länd­lich geprägte Gebiete verfügbar seien. Damit können die Versuche unter unter­schied­lichen bauli­chen Rahmen­bedin­gungen durch­geführt werden. Die Telekom erprobt VoNR in Merseburg

Foto: Telekom Im Stadt­gebiet von Merse­burg wurden für den Test­lauf neun Mobil­funk­antennen aufge­stellt, die im 5G- bzw. New-Radio-Spek­trum bei 3,6 GHz senden. Vier Small-Cells-Stand­orte, die hohe Band­breiten an beson­ders stark belebten Örtlich­keiten ermög­lichen, kommen oben­drauf. Auspro­biert wird unter anderem die Sprach­qua­lität, die den bishe­rigen Ergeb­nissen zufolge als sehr gut bewertet wird.

5G Stan­dalone wird voraus­gesetzt

VoNR funk­tio­niert in einem Netz­stan­dard, den die Telekom - anders als Voda­fone - für Endver­brau­cher derzeit noch gar nicht anbietet: 5G Stan­dalone, kurz 5G SA. Die ersten 5G-Netze (Non-Stan­dalone) haben die LTE-Infra­struktur erwei­tert und waren noch nicht eigen­ständig. Vorteile für die Kunden: 5G konnte schneller als jede frühere Mobil­funk-Tech­nologie einge­führt werden, sodass die Kunden einen schnel­leren Internet-Zugang zur Verfü­gung haben.

5G Stan­dalone braucht das 4G-Netz nicht mehr und funkt eigen­ständig - für den Internet-Zugang und für Tele­fonate. Bei der Internet-Nutzung redu­zieren sich die Ansprech­zeiten und nach der VoNR-Einfüh­rung entfällt der Wechsel für Anrufe ins LTE-Netz. Dadurch sollen der Rufaufbau beschleu­nigt und die Sprach­qua­lität verbes­sert werden. Telekom-Tech­niker Kevin Pascal Neeb: "Wir können jetzt erst Voice over New Radio testen, weil wir jetzt erst die Technik dafür haben."

Wann die neue Technik im Telekom-Netz für Endver­brau­cher zur Verfü­gung stehen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Erst kurz vor Weih­nachten hatte der Konzern im Rahmen seines Netze­tags erklärt, anders als der Mitbe­werber Voda­fone 5G SA für Privat­kunden vorerst nicht einzu­führen.

VoNR-Test im Video