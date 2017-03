Telekom-Störung: Telefonie- und Internet-Ausfälle (Update)

Die Telekom hat aktuell vor allem mit Störungen in der Telefonie zu kämpfen. Einige Kunden melden auch Probleme bei ihren Internet-Verbindungen. Noch ist unklar, wie es zu den Ausfällen kommt.

Internet und Telefonie von der Telekom gestört Die Telekom hat derzeit offenbar mit bundesweiten Störungen des Internets und der Telefonie zu kämpfen. Diese sind aber nicht flächendeckend, wie ein Test-Anruf der Redaktion bei einem Redakteur in Darmstadt gezeigt hat. Von den Problemen sind unter anderem Telekom-Kunden in München, Berlin, Leipzig und Nürnberg betroffen. Während manche Kunden davon berichten, dass sie einen Total-Ausfall des Telefons hätten, ist bei anderen Kunden die IP-Telefonie gestört und die Internet-Verbindung funktioniert nicht. Allerdings zeichnet sich in den meisten Kommentaren auf der Facebookseite der Telekom ab, dass es sich vorwiegend um eine Störung der Telefonie handeln muss.

Über den Twitter-Account von Telekom_hilft schreibt ein Mitarbeiter des Unternehmens, dass das Problem bekannt sei und schlägt die folgende Lösung vor: "ich habe erste Meldungen dazu: es scheint zu helfen, die Rufnummern im Router neu zu speichern. Probieren Sie es bitte." Die Kunden sollen die Rufnummer wieder im Router neu eintragen. Auch über die Webseite allestörungen.de ist es offensichtlich, dass eine Störung vorliegt. Die Anzahl der Störungsmeldungen ging innerhalb kurzer Zeit steil nach oben.

Ungewiss: Störung bereits komplett behoben?

Wir haben bereits bei der Telekom nachgefragt, was konkret passiert ist und wie lange die Störungen wohl anhalten werden. Sobald wie das Statement erhalten haben, werden wir dieses an dieser Stelle veröffentlichen.

Update 12:15 Uhr: Zumindest auf Twitter hat sich ein Mitarbeiter von Telekom_hilft schon zu Wort gemeldet und schreibt folgendes: "es gab eine Beeinträchtigung bezüglich der IP-Telefonie. Die Störung wurde behoben. Funktioniert die Telefonie wieder?"

Noch ist unklar, ob die bundesweite Störung komplett verschwunden ist oder nur in ersten Gebieten behoben werden konnte.