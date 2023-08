T Tablet: Telekom bringt eigenes Android-Tablet mit 5G

Nach dem T Phone bringt die Deut­sche Telekom jetzt auch ein Tablet unter ihrem eigenen Brand auf den Markt. Wie beim eigenen Smart­phone-Modell verfolgt der Konzern auch beim T Tablet das Ziel, ein möglichst preis­wertes Gerät anzu­bieten, das tech­nisch dennoch mit den "Großen" mithalten kann. Ab 24. August ist der Hand­held erhält­lich - mit Vertrag für 1 Euro Hard­ware-Zuzah­lung, ohne Vertrag für 219 Euro. Telekom T Phone Datenblatt

Android-13-Update

Verfügbar

Wie der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern weiter mitteilte, ist das Tablet ein Ergebnis der fort­lau­fenden Part­ner­schaft des Unter­neh­mens mit Google. So ist die derzeit noch aktu­elle Betriebs­system-Version Android 13 instal­liert. Die Soft­ware ist weit­gehend im Origi­nal­zustand, wenn man davon absieht, dass die Telekom ihre eigenen Apps und Dienste vorin­stal­liert.

Nano-SIM und eSIM nutzbar

Das T Tablet verfügt über einen 10,4 Zoll großen LCD-Bild­schirm mit einer Auflö­sung von 2000 mal 1200 Pixel, Dual-SIM-Unter­stüt­zung bei paral­leler Nutzung von Nano-SIM und eSIM, eine 8-Mega­pixel-Front­kamera und die Option, den 128 GB großen internen Spei­cher mittels microSD-Karte auf bis zu 2 TB zu erwei­tern. Neben GSM und LTE wird auch der 5G-Stan­dard unter­stützt. Mobile Daten­über­tra­gungen sind mit bis zu 2,3 GBit/s im Down­stream und 1,25 GBit/s im Upstream möglich. Telekom bringt T Tablet mit 5G

Foto: Telekom Das Gerät ist 247,6 mal 157,1 mal 7,8 Milli­meter groß und 490 Gramm schwer. Der Akku hat eine Kapa­zität von 7000 mAh. Damit sind nach Telekom-Angaben bis zu 730 Stunden Standby-Betrieb bzw. 480 Minuten Betriebs­zeit möglich. Herz­stück ist ein 2,3-GHz-OctaCore-Prozessor vom Typ MediaTek MT6833. Diesem stehen 6 GB Arbeits­spei­cher zur Seite.

Wer das T Tablet bis zum 30. Juni 2024 akti­viert, bekommt für drei Monate 100 GB Cloud-Spei­cher bei Google One ohne zusätz­liche Kosten. Die Einfüh­rung des Geräts auf dem deut­schen Markt ist Teil der inter­natio­nalen Produkt­ein­füh­rung, wie die Telekom weiter mitteilte. Das neue 5G-Gerät ist von nun an auch in Öster­reich, Kroa­tien, Tsche­chien, Ungarn, Monte­negro, Nord­maze­donien, Polen, der Slowakei und den USA verfügbar.

Das ist neu beim T Phone

Neben der Einfüh­rung des Tablets ist bei der Telekom 24. August auch eine neue Version des T Phone verfügbar. Es kommt in der Farbe "Dusty Grey", verfügt über 4 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB Daten­spei­cher, eine NFC-Schnitt­stelle und eine aktua­lisierte Front­kamera. Diese hat eine Auflö­sung von 8 Mega­pixel. Eben­falls neu: Das T Phone wird nun mit Android 13 ausge­lie­fert. Neue Version des T Phone

Foto: Telekom Anders als beim T Tablet setzt die Telekom beim Smart­phone weiterhin auf ein Single-SIM-Modell. Das ist eigent­lich auch bei güns­tigen Handys nicht mehr zeit­gemäß. Mit Vertrag verkauft die Telekom das Mobil­telefon für 1 Euro Zuschlag. Noch nicht genannt hat der Konzern den Verkaufs­preis ohne Vertrag.

In einer weiteren Meldung haben wir über unsere Erfah­rungen mit dem Telekom T Phone Pro berichtet.