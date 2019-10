Stromausfall legt Telekomdienste in Frankfurt lahm

Ein Strom­ausfall hat dafür gesorgt, dass in Teilen Frank­furts Dienste der Deut­schen Telekom nicht mehr funk­tionieren.

Ein Strom­ausfall an einer Vermitt­lungs­stelle hat heute die Dienste der Deut­schen Telekom in Teilen Frank­furts lahm gelegt. Kunden unter anderem im Stadt­teil Born­heim konnten am Vormittag weder Mobil­funk noch Fest­netz oder Internet nutzen.

Störung einge­grenzt

Aktuell gibt es Netzprobleme bei der Telekom in Frankfurt Die um 08.30 Uhr entstan­dene Störung sei bereits einge­grenzt und Tech­niker vor Ort, berich­tete eine Unter­nehmens­spre­cherin am Mittag. Über die genaue Zahl betrof­fener Kunden machte sie keine Angaben.

Betrof­fene Telekom-Kunden berichten beispiels­weise auf der Störungs­webseite allestörungen.de über die aktu­elle Situa­tion. Die Meldungen bestä­tigen den Total­ausfall der Telekom in Frank­furt.

Tweets des Twitter-Kanals "Telekom hilft" ist zu entnehmen, dass noch unklar ist, wann die Störung voll­ständig behoben sein wird.

