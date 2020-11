Telekom StreamOn & Vodafone Pass: Neue Dienste inklusive

Neue Zero-Rating-Partner

Fotos: Vodafone/Telekom, Montage: teltarif.de Die Deut­sche Telekom und Voda­fone bieten nach wie vor Zero-Rating-Optionen an. Damit haben Kunden die Möglich­keit, bestimmte Online-Dienste zu nutzen, ohne dass das dabei anfal­lende Daten­volumen die Inklu­siv­leis­tung der von den Kunden gebuchten Tarife belastet. Aller­dings wird es zuse­hends ruhiger um die beiden Ange­bote. Neue Part­ner­dienste werden bei StreamOn von der Telekom immer seltener aufge­nommen. Voda­fone hat neue Pass-Partner gene­rell nur sehr zöger­lich hinzu­gefügt.

Zum 1. Oktober hatte die Deut­sche Telekom mit dem aus der Schweiz stam­menden Messenger Threema einen neuen Partner für die StreamOn-Option Social & Chat vermeldet. Neue Musik- und Audio-Partner sowie neue Gaming-Dienste gab es bei StreamOn zuletzt im September. Die letzte Aktua­lisie­rung bei den Video-Ange­boten liegt noch länger zurück. Hier hatte die Telekom die Partner-Liste zuletzt Anfang April erwei­tert.

Am 1. November hat die Telekom keine StreamOn-Neuauf­nahmen vermeldet. Somit bleibt es bei insge­samt 275 Diensten aus dem Bereich Musik-Strea­ming, 127 Part­nern für Video-Strea­ming, 43 Gaming-Platt­formen und 16 Services aus dem Social-&-Chat-Segment. Die meisten Anbieter, die sich für eine Teil­nahme an StreamOn inter­essieren, sind längst an Bord. Bei anderen Dienst­leis­tern gibt es zum Teil auch tech­nische Hürden.

Twitch beim Voda­fone Video Pass

Neue Zero-Rating-Partner

Fotos: Vodafone/Telekom, Montage: teltarif.de Bereits im September hat Voda­fone Twitch als neuen Partner für den Video Pass vorge­stellt. Dafür fehlt hier nach wie vor beispiels­weise YouTube, während die Video­clip-Platt­form von Google bei StreamOn von der Deut­schen Telekom mit dabei ist. Bei Voda­fone fehlen vor allem auch Webradio-Aggre­gatoren wie TuneIn Radio, Radio.de oder Receiver Inter­net­radio.

In den kommenden Monaten und Jahren dürften StreamOn und der Voda­fone Pass sukzes­sive an Bedeu­tung verlieren, da sich auch auf dem deut­schen Mobil­funk­markt immer mehr echte Flat­rates für die mobile Internet-Nutzung durch­setzen. So bietet o2 schon seit Februar seine Free-Unli­mited-Tarife zu Monats­preisen ab 29,99 Euro an.

Telekom und Voda­fone bieten ihre echten Flat­rates zwar einzeln aktuell noch zu Preisen ab etwa 80 Euro im Monat an. Güns­tiger wird es im Rahmen der Kombi-Tarife MagentaEINS Plus und GigaKombi. So wirbt Voda­fone damit, dass es die mobile Flat­rate, die auch den Fest­netz­anschluss vom Münchner Konzern haben, bereits ab 39,99 Euro pro Monat gibt. Details zu den neuen, ab heute gültigen Voda­fone-Tarifen finden Sie in einer weiteren Meldung.