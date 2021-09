Telekom: Zahl der StreamOn-Dienste steigt auf 471

Die Deut­sche Telekom hat neue SteamOn-Part­ner­dienste vorge­stellt. Dazu gehört GigaTV von Voda­fone. Wir fassen die Neue­rungen rund um Zero Rating bei der Telekom zusammen.

Foto: teltarif.de Mit StreamOn bietet die Deut­sche Telekom Kunden die Möglich­keit, bestimmte Internet-Dienste zu nutzen, ohne dass das dabei anfal­lende Daten­volumen die Inklu­siv­leis­tung des Tarifs belastet. Kritiker sehen in diesem Modell eine Verlet­zung des Gebots der Netz­neu­tra­lität, Befür­worter freuen sich, beispiels­weise Musik- und Video-Strea­ming nutzen zu können, ohne dabei auf den Daten­ver­brauch zu achten.

Mitt­ler­weile sind 471 Partner-Dienste dabei. Die jüngsten Neuzu­gänge sind Tolino und Mega­radio-Mix im Bereich Musik und Audio. Neue Telekom-Partner für Zero Rating beim Video-Strea­ming sind Wehorse und das GigaTV-Angebot des Telekom-Konkur­renten Voda­fone. Die genannten Ange­bote stehen Kunden auto­matisch im Rahmen des Zero-Rating-Modells zur Verfü­gung, wenn sie die passende StreamOn-Option gebucht haben.

Foto: teltarif.de Tolino ist für seine E-Book-Reader bekannt. Aller­dings gehören auch Hörbü­cher zum Port­folio. Diese könnten mit StreamOn Music von der Deut­schen Telekom nun im Mobil­funk­netz gestreamt werden, ohne dass der dabei anfal­lende Daten­ver­kehr berechnet wird. Das gleiche Angebot besteht für die App von Mega­radio-Mix. Dabei handelt es sich um ein in Berlin auch über DAB+ verbrei­tetes Hörfunk­pro­gramm, das rund um die Uhr Mixe von DJ Enrico Osten­dorf ausstrahlt. Über die App kann auch Mega Radio Bayern gestreamt werden.

Wehorse ist einer von zwei neuen Part­nern, die sich mit StreamOn Music & Video ohne Berech­nung des Daten­ver­brauchs nutzen lassen. Bei Wehorse handelt es sich um eine Online-Reit­schule. Eben­falls mit StreamOn Music & Video kann nun die App von Voda­fone GigaTV genutzt werden. Bei diesem IPTV-Paket handelt es sich um das Pendant zu MagentaTV von der Deut­schen Telekom. Die StreamOn-Ange­bote für Gaming sowie Social & Chat haben seit Februar keine Neuzu­gänge mehr bekommen.

StreamOn: Musik-Ange­bote über­wiegen

Von den aktuell 471 Part­ner­diensten gehören 279 zum Bereich Musik-Strea­ming. Im Video-Segment sind 131 Partner dabei. Dazu kommen 44 Gaming- sowie 17 Social-&-Chat-Partner. Bereits seit dem vergan­genen Jahr nimmt die Zahl der Ange­bote nicht mehr so schnell zu wie früher. Die meisten Dienste, die an der Teil­nahme an StreamOn inter­essiert sind und die tech­nischen Voraus­set­zungen erfüllen, sind mitt­ler­weile dabei.

Gleich­zeitig wird die Bedeu­tung für Zero-Rating-Modelle kleiner, wenn auch im Mobil­funk-Markt der Trend zu echten Flat­rate-Tarifen anhält. Mit MagentaEINS Unli­mited hat die Telekom seit Juni einen vergleichs­weise güns­tigen Kombi-Tarif im Angebot. Damit bekommen die Kunden eine echte Flat­rate für Zuhause und unter­wegs. Wir haben den Umstieg zu MagentaEINS Unli­mited in einem Erfah­rungs­bericht doku­men­tiert.