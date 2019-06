teltarif.de-Talk: Telekom StreamOn im ausführlichen Test

StreamOn ausführlich ausprobiert Vor mehr als zwei Jahren hat die Deut­sche Telekom ihre StreamOn-Optionen einge­führt. Jetzt hatten wir die Möglich­keit, Musik- und vor allem Video­strea­ming über StreamOn ausgiebig zu testen. Über die Erfah­rungen, die wir dabei gemacht haben, spre­chen wir im heutigen Podcast von teltarif.de.

Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren.

Darüber spre­chen wir heute

Zero-Rating-Ange­bote wie StreamOn oder auch der Voda­fone Pass sind nach wie vor höchst umstritten. Während Kritiker den Unter­gang der Netz­neutra­lität sehen, freuen sich andere Nutzer darüber, Dienste wie Sky Go oder Netflix mobil nutzen zu können, ohne dass das beim Strea­ming anfal­lende Daten­volumen die Inklu­sivleis­tung des Tarifs belastet.

teltarif.de-Redak­teur Thomas Michel war mehrere Wochen lang unter­wegs. Abge­sehen vom nicht immer sehr perfor­manten WLAN-Hotspot im Hotel war er auf den mobilen Internet-Zugang über LTE ange­wiesen. Dabei wollte er natür­lich weder auf die Fußball-Bundes­liga noch auf seine Lieb­lings­serien verzichten, um nur einige Beispiele zu nennen. Dank eines Telekom-Mobil­funk­vertrags konnte er auf StreamOn zurück­greifen.

Wie funk­tioniert StreamOn? Wie stabil liefen die Streams durch? Gibt es Unter­schiede bei der Nutzung verschie­dener Dienste? Ist die Dros­selung der Video-Inhalte auf 480p störend? Klappt das Zero Rating auch per Tethe­ring? Das sind einige der Fragen, die wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de behan­deln. Dazu spre­chen wir auch darüber, wie es mit StreamOn oder gene­rell mit dem mobilen Internet-Zugang in Deutsch­land weiter­gehen könnte.

