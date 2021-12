StreamOn: Telekom vermeldet wieder Neuzugänge

Neue StreamOn-Partner

Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hat etwas verspätet Neuzu­gänge bei den StreamOn-Optionen bekannt­gegeben. Im Dezember sind zwei weitere Dienste aus dem Musik- und Audio­bereich dazu­gekommen. Dabei handelt es sich um eine Podcast-Anwen­dung und um die App eines Lokal­radio, das in Rhein­hessen auch über das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ zu empfangen ist.

Radio.de mit "GetPodcast" bei StreamOn

Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de Das neue Podcast-Programm kommt von Radio.de. Zwar hat der Hamburger Webradio-Aggre­gator seit einiger Zeit auch in seinen Inter­net­radio-Anwen­dungen Podcasts inte­griert. Mit GetPodcast bietet das Unter­nehmen jetzt aber auch eine eigene Podcast-App an. Nach Anbieter-Angaben sind aktuell rund 900.000 Podcasts in der Appli­kation verfügbar.

Die iOS-Version von GetPodcast ist auch mit Apple CarPlay kompa­tibel und lässt sich mit VoiceOver bedienen. Über AirPay können die Sendungen auf kompa­tible HiFi-Anlagen gestreamt werden. Die Android-App unter­stützt Android Auto und die Goog­lecast-Tech­nologie, mit der die Sendungen beispiels­weise auf einen Chro­mecast-Stick gestreamt werden können.

GetPodcast fehlt derzeit die Möglich­keit, eigene Podcasts hinzu­zufügen. Radio.de sollte es Anwen­dern zumin­dest ermög­lichen, neue Sendungen zur Aufnahme vorzu­schlagen. Down­loads lassen sich auf Wunsch auf WLAN-basierte Internet-Verbin­dungen beschränken. Eine auto­mati­sche Lösch­funk­tion soll helfen, Spei­cher­platz zu sparen.

Radio Rhein FM streamt ohne Berech­nung des Daten­ver­brauchs

Seit dem Früh­jahr ist Radio Rhein FM als Lokal­radio in Rhein­hessen und im Rheingau auf Sendung. Das Programm kann über DAB+ im Kanal 12A empfangen werden. Über das terres­tri­sche Sende­gebiet hinaus ist Radio Rhein FM via Internet zu hören. Jetzt funk­tio­niert das für Telekom-Kunden mit gebuchter StreamOn-Option auch ohne Berech­nung des Daten­ver­brauchs.

Insge­samt sind bei StreamOn jetzt 474 Part­ner­dienste dabei. Den größten Anteil hat die Sparte "Musik und Audio" mit 281 Part­nern. 132 Dienste kommen aus dem Bereich Video. Zudem hat die Telekom für Zero Rating 44 Partner aus dem Gaming-Bereich, 17 weitere Dienste kommen aus der Sparte "Social & Chat".

Anfang September hatte der Euro­päi­sche Gerichtshof (EuGH) fest­gestellt, dass StreamOn und der Voda­fone Pass gegen EU-Recht verstoßen. Aller­dings haben die Netz­betreiber die Dienste unter­dessen verän­dert. Verbrau­cher­schützer spre­chen sich dennoch für ein Verbot von Zero Rating aus.