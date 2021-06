Telekom: StreamOn auch für MagentaEINS Unlimited

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: telekom.de Seit dem 1. Juni bietet die Deut­sche Telekom den MagentaEINS-Unli­mited-Vertrag an. Dabei handelt es sich um einen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk, wobei die Kunden sowohl Zuhause als auch unter­wegs eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und eine echte Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung haben.

Auf den ersten Blick unver­ständ­lich erscheint, dass die Telekom auch für den mobilen Flat­rate-Tarif ihre StreamOn-Optionen anbietet. Zero Rating für bestimmte Dienste ist bei einer echten Daten-Flat­rate eigent­lich über­flüssig. Schließ­lich ist ohnehin keine Dros­selung des Internet-Zugangs nach Verbrauch einer bestimmten Daten­menge vorge­sehen.

Aller­dings bietet die Telekom die Flat­rate ohne Perfor­mance-Drossel nur für die Nutzung inner­halb Deutsch­lands an. Wie im Tarif MagentaMobil XL greift im EU-Roaming die im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehene Fair-use-Policy, der zufolge die Mobil­funk-Provider echte Daten-Flat­rate-Tarife auf das jewei­lige Heimat­netz beschränken können.

MagentaEINS Unli­mited im EU-Roaming

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: telekom.de Für MagentaMobil EINS, den zu MagentaEINS Unli­mited gehö­renden Mobil­funk­tarif gilt, dass die Kunden im EU-Roaming jeden Monat 45 GB unge­dros­seltes Daten­volumen zur Verfü­gung haben. Diese Inklu­siv­leis­tung kann in den EU- und EWR-Ländern sowie in der Schweiz und im Verei­nigten König­reich genutzt werden.

Wie die Pres­sestelle der Deut­schen Telekom auf Anfrage von teltarif.de bestä­tigte, greifen die zu MagentaMobil EINS buch­baren StreamOn-Optionen eben­falls in den Ländern, in denen der Bonner Mobil­funk-Netz­betreiber den regu­lierten EU-Tarif berechnet. Den Angaben der Pres­sestelle zufolge stehen für das Zero Rating in jedem Abrech­nungs­zeit­raum bis zu 48 GB unge­dros­seltes Daten­volumen zur Verfü­gung.

Gebucht werden können die Optionen StreamOn Music, StreamOn Music&Video, StreamOn Social&Chat und StreamOn Gaming. Die Musik-Option ist wiederum über­flüssig, wenn der Tarif auch die Möglich­keit vorsieht, die Zero-Rating-Funk­tion für Musik- und Video-Strea­ming zu buchen.

Buchungs­bestä­tigung per SMS

Die StreamOn-Option sind im Kunden­center der Telekom zu finden. Die Buchung wird jeweils inner­halb weniger Sekunden per SMS bestä­tigt, wie sich im kurzen Test der teltarif.de-Redak­tion gezeigt hat. Kurze Zeit später werden die Dienste auch im Kunden­center als aktiv ange­zeigt.

Mit den Zero-Rating-Optionen haben Kunden die Möglich­keit, ihr regu­läres Daten­volumen bei einem Auslands­auf­ent­halt zu entlasten. Auf der nur über den Internet-Zugang über die Telekom-SIM-Karte erreich­baren Webseite pass.telekom.de sollte der Daten­ver­brauch nach dem jeweils ersten Einbu­chen in ein auslän­disches Mobil­funk­netz ange­zeigt wird.

In einer weiteren Meldung haben wir einen Test zum Tarif­wechsel auf MagentaEINS Unli­mited berichtet.