Telekom kündigt StreamOn

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Telekom, Montage: teltarif.de Am 31. März müssen die Deut­sche Telekom und Voda­fone ihre Zero Rating Optionen auch für Bestands­kunden einstellen. Die Neukunden-Vermark­tung war schon im Juni bzw. Juli 2022 einge­stellt worden, nachdem die Bundes­netz­agentur die Netz­betreiber aufge­for­dert hat, die Ange­bote zu beenden. Hinter­grund ist ein Urteil des Euro­päi­schen Gerichts­hofs, dem zufolge die Optionen gegen das Gebot der Netz­neu­tra­lität verstoßen.

Die Deut­sche Telekom verschickt mitt­ler­weile Kündi­gungen an betrof­fene Kunden. Diese tragen die Über­schrift "Wich­tige Vertrags­infor­mation: Wegfall der StreamOn Optionen". Im Schreiben, das der teltarif.de-Redak­tion vorliegt, wird die Einstel­lung "zum Ablauf des 31. März 2023" bestä­tigt. Betroffen seien neben der Telekom auch "andere Mobil­funk-Anbieter". Zudem zählt die Telekom alle betrof­fenen Zero Rating Optionen auf. Am Vertrag selbst ändert sich durch den Wegfall von StreamOn nichts, wie die Telekom betont. "Ihre Rufnum­mern behalten Sie selbst­ver­ständ­lich", heißt es weiter.

Auch Kunden mit echter Daten-Flat betroffen

Telekom kündigt StreamOn

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Telekom, Montage: teltarif.de Je nach Tarif des Kunden enthält das Schreiben der Telekom auch eine Falsch­infor­mation. So heißt es am Ende eines Schrei­bens für einen Vertrag im Tarif MagentaEINS Unli­mited: "Da Sie in Ihrem Vertrag deutsch­land­weit unbe­grenztes Daten­volumen nutzen können, ändert sich für Sie durch die Anrech­nung des Daten­volu­mens nichts."

Die Aussage der Telekom stimmt aller­dings nur für die Nutzung inner­halb Deutsch­lands, nicht aber im EU-Roaming, wo Kunden mit den Zero Rating Optionen derzeit noch zusätz­liches Daten­volumen für die bei StreamOn inklu­dierten Dienste zur Verfü­gung haben. Dieser Bonus entfällt ab 1. April ersatzlos. Davon betroffen ist neben dem mitt­ler­weile einge­stellten Angebot MagentaEINS Unli­mited auch der Tarif MagentaMobil XL.

Voda­fone: Monat­lich Extra-Daten­volumen

Auch Voda­fone infor­miert Kunden seit einigen Tagen schrift­lich darüber, dass der gebuchte Voda­fone Pass ab 1. April nicht mehr genutzt werden kann. Das bestä­tigten mehrere Leser über­ein­stim­mend gegen­über unserer Redak­tion. Während Telekom-Kunden als "Entschä­digung" für 90 Tage eine echte Daten-Flat­rate ohne Extra-Kosten buchen können, bekommen bishe­rige Nutzer eines Voda­fone Pass dauer­haft zusätz­liches Daten­volumen, dessen Umfang offenbar tarif­abhängig ist.

Mögliche Alter­nativen zu StreamOn und dem Voda­fone Pass haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.