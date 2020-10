Handynetz überall: Telekom funkt aus der Stratosphäre

Flächen­deckender Mobil­funk, wirk­lich überall - bislang ein Traum. Eine Lösung: Sende­masten aufbauen, doch viele Sender stoßen auf Bedenken oder Ableh­nung. Ein andere Lösung: Flie­gende Sende­sta­tionen in der Luft. Lange galt das als "verrückte Idee", doch es ist offenbar möglich.

Die Deut­sche Telekom hat gemeinsam mit ihrem in Cambridge (UK) behei­mateten Tech­nolo­gie­partner Stra­tospheric Plat­forms Limited (SPL) die welt­weit erste erfolg­reiche Demons­tra­tion von LTE(4G)-Sprach- und Daten­ver­bin­dungen über eine am Rand der Stra­tosphäre flie­gende Platt­form durch­geführt, die voll­ständig in ein kommer­zielles Mobil­funk­netz inte­griert war.

Test­flüge bei Tussen­hausen

Ein Flugzeug der Marke H3Grob G520, die im bayrischen Tussenhausen hergestellt wird. Auf der Unterseite sind die Antennen sichtbar.

Foto: Deutsche Telekom Anfang Oktober wurden bei Tussen­hausen (Bayern) bei mehreren Test­flügen mit einem fern­gesteu­erten Flug­zeug­system vom Typ H3Grob G520 in einer Höhe von ca. 14 Kilo­metern (45.000 Fuss, FL450) Sprach- und Daten­ver­bin­dungen über die am Flug­zeug verbauten Antennen durch­geführt. Hierbei waren Voice-over-LTE-Anrufe (VoLTE), Video­anrufe, Daten­down­loads und Web-Brow­sing auf einem Stan­dard- Smart­phone möglich. Das Smart­phone war während des Tests über die Antennen am Flug­zeug mit dem terres­tri­schen Mobil­funk­netz der Telekom Deutsch­land verbunden. Der Stra­tosphä­ren­test zeigte im 2,1-GHz-Bereich Down­load-Geschwin­dig­keiten von 70 MBit/s und Upload-Geschwin­dig­keiten von 20 MBit/s über eine Kanal­band­breite von 10 MHz.

Freie Sicht, 100 km Zell­durch­messer

Durch die große Flug­höhe und eine nahezu freie Sicht auf den Boden kann ein Flug­zeug mit spezi­ellen Antennen Funk­zellen von bis zu 100 Kilo­metern Durch­messer versorgen und dabei das bestehende Mobil­funk­netz am Boden ergänzen. Gerade in Berei­chen, die z.B. durch geogra­fische Höhen­züge bislang in einem Funk­schatten liegen, die soge­nannten „weißen Flecken“, wäre zukünftig eine Mobil­funk­nut­zung möglich. Für Kunden erfolgt dabei der Über­gang der Verbin­dung von einem klas­sischen Mobil­funk­mast zu einer flie­genden Antenne reibungslos und unbe­merkt.

Sende­mast "fliegt" mit Wasser­stoff

Die Planarantennen senden auf 2,1 GHz in LTE oder 5G, je nachdem was gefragt ist.

Foto: Deutsche Telekom Am Unter­nehmen "Stra­tospheric Plat­forms (SPL)" ist die Deut­sche Telekom als Aktionär betei­ligt und einer der ersten Kunden. SPL entwi­ckelt eine mit Wasser­stoff-Brenn­stoff­zellen betrie­bene, lang­lebige Platt­form, die Kommu­nika­tions­nutz­last und die dazu­gehö­rige Infra­struktur, die als "Tele­kom­muni­kati­ons­mast" in der Stra­tosphäre betrieben werden soll. Der Vorteil: Als "Abgase" entsteht nur normaler Wasser­dampf.

Endlich überall Netz?

Diese Platt­form soll eine hoch­wer­tige, allge­gen­wär­tige 4G- und 5G-Abde­ckung bieten, welche für Netz­betreiber am Ende kosten­güns­tiger sein soll, als dies mit den derzeitig übli­chen terres­tri­schen Mast­lösungen möglich ist. Die Dienste aus der Stra­tosphäre sollen neben den bestehenden terres­tri­schen Kommu­nika­tions­netzen betrieben und voll­ständig in diese inte­griert werden. Das wird dann auch die Bereit­stel­lung von Breit­band­ver­bin­dungen in länd­lichen Gebieten und für mobile Netz­werk­dienste auf der grünen Wiese in unver­sorgten Gebieten möglich machen.

„Wir haben gezeigt, dass wir zukünftig schnelles Internet und Konnek­tivität überall hinbringen können. Das vereinte Knowhow der SPL mit der Mobil­funk-Kompe­tenz der Telekom ist die Basis dieser neuen Tech­nologie“, sagt Bruno Jacobfeu­erborn, für die Deut­sche Telekom Aufsichts­rats­mit­glied bei SPL und Geschäfts­führer der Telekom Tochter Deut­sche Funk­turm. „Gerade in Berei­chen, die durch klas­sische Mobil­funk­masten nur schwer zu erschließen sind, werden flie­gende Basis­sta­tionen eine sinn­volle und kosten­effi­ziente Ergän­zung unseres Mobil­funk­netzes sein.“

Inter­natio­nale Koope­ration

Ground Control ruft fliegende Basis: Alle Messwerte im Blick.

Foto: Deutsche Telekom SPL arbeitet zusammen mit anderen Part­nern an der Entwick­lung eines wasser­stoff­betrie­benen, fern­gesteu­erten Flug­zeugs, der damit verbun­denen Kommu­nika­tions­kapa­zität und der zuge­hörigen terres­tri­schen Infra­struktur. Ferner wird SPL das komplette "Ökosystem" des Produk­tions- und Dienst­leis­tungs­part­ners, das erfor­der­lich ist, um die Tech­nologie in einem kommer­ziellen Netz zu inte­grieren ausrüsten. Der erste Flug ist für Mitte 2022 geplant. Bei SPL geht man davon aus, dass die Lösung 2024 kommer­ziell verfügbar sein wird.

SPL: Telekom entschei­dend betei­ligt

Das Unter­nehmen SPL wurde 2014 gegründet, die Deut­sche Telekom AG wurde 2016 Aktionär. Sie hält derzeit einen Anteil von 38 Prozent und verfügt über Exklu­siv­lizenzen für den Betrieb dieser Tech­nologie, sobald sie kommer­ziell einsetzbar ist, in 18 Ländern auf der ganzen Welt. Damit könnten über 500 Millionen Menschen welt­weit von dieser Tech­nologie profi­tieren.

Tech­nische Details

Sendestationen an Bord: Letzte Checks vor dem Abflug.

Foto: Deutsche Telekom SPL hatte von Anfang an, eine Platt­form im Sinn, die als "normales Zivil­flug­zeug mit behörd­licher Muster­zulas­sung" betrieben werden kann. Die Platt­form hat etwa 60 Meter Spann­weite, was der Spann­weite einer Boeing 747 entspricht - wiegt aber "nur" etwa 3,5 Tonnen.

Das Kommu­nika­tions­system auf der Platt­form besteht aus einer "Back­haul"-Antenne, die über Milli­meter­wellen in das terres­tri­sche Netz des Mobil­funk­netz­betrei­bers einge­speist wird, und einer großen "Front­haul"-Antenne (über 3 Meter Durch­messer), die Kommu­nika­tions­dienste direkt an ein normales Smart­phone, Laptops und andere Verbrau­cher­geräte liefert. Die nächste Gene­ration der Entwick­lung, die bereits von Stra­tospheric Plat­forms paten­tiert wurde, wird noch effi­zienter sein, dann sollen die Platt­formen unter­ein­ander verbunden sein, anstatt als einzelne "Masten am Himmel" zu arbeiten.

Tech­nisch mit an Bord sind der Luft­fahrt­kon­zern Northrop Grumman (USA), Bombar­dier Belfast (UK), Thales (UK) und NATS (UK).

Vorteile gegen­über Satel­liten

Mit fliegenden Basisstationen sollte es ab 2024 keine Funklöcher mehr geben.

Foto: Deutsche Telekom Die Platt­form ist im Wesent­lichen ein flie­gender Mobil­funk­mast und kann im Gegen­satz zu Satel­liten eine direkte Verbin­dung zu den Endge­räten des Kunden herstellen. Das geht bei Satel­liten nicht, denn sie arbeiten aus mehr als der zehn­fachen Entfer­nung von der Erde und können daher nicht mit der "nied­rigen Latenz" konkur­rieren, die das System der Stra­tosphären-Platt­formen bietet - was eine wesent­liche Voraus­set­zung für 5G-Dienste ist.

Im Vergleich zur Solar­energie hat SPL einen enormen Leis­tungs­vor­teil durch den Wasser­stoff­antrieb (Brenn­stoff­zelle). Die flie­gende Antenne bietet am Boden eine Abde­ckung, die etwa 500 terres­tri­schen "Zellen" entspricht, und ermög­licht aufgrund des Signal­win­kels von oben eine nahezu 100-prozen­tige Abde­ckung von hoher Qualität über ein Gebiet mit einem Durch­messer von bis zu 140 km.

Im Gegen­satz zu Solar­zellen, die von Natur nicht genü­gend Strom erzeugen können (z.B. Nachts) liefert das SPL-Modell unab­hängig von Jahres- und Tages­zeiten rund um die Uhr Strom. Eine Satel­liten­abde­ckung sei aufgrund der geringen Sende­leis­tung, der breiten Abstrahl­fläche und der nied­rigen Daten­über­tra­gungs­raten deut­lich schlechter als bei der Stra­tosphären-Lösung von SPL.

Modular einsetzbar

Die flie­genden Basis­sta­tionen können schritt­weise und nach Bedarf einge­setzt werden. Es lassen sich jeder­zeit kurz­fristig Anpas­sungen an "Standort" oder die Kapa­zität durch­führen. Jede Platt­form kann bis zu 2 Wochen ohne Nach­laden fliegen. Der Netz­betreiber muss nur recht­zeitig eine Reser­veplatt­form starten. Sobald eine Platt­form gestartet ist, kann sie kurz darauf verwendet werden, bei Satel­liten dauert es viel länger bis alle Satel­liten (Konstel­lation) verfügbar sind.

Wenn ein Feri­enflieger Verspä­tung hat oder ausfällt, bekommen Kunden Probleme. Hier braucht es poli­tischen Druck.