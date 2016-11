Telekom-Störung: Router sollen heute wieder funktionieren

Durch ein Update sollen spätestens heute die Probleme mit Telekom-Routern behoben werden Die Deutsche Telekom will die Störungen bei ihren Routern am Dienstag ausräumen. "Die Zahl der akut betroffenen Router ist von 900 000 dramatisch zurück­gegangen, wir gehen davon aus, dass wir heute keine Probleme mehr sehen werden", sagte ein Sprecher des Konzerns am Morgen im RBB-Inforadio. Die Ausfälle gehen nach Erkenntnissen der Telekom und des Bundes­amts für Sicher­heit in der Informations­technik (BSI) auf eine welt­weite Attacke auf Router zurück.

Schon am Montag­nachmittag hatte die Telekom weitgehend Entwarnung gegeben. Die betroffenen Kunden wurden aufgerufen, den Stecker bei ihren Routern zu ziehen. Beim Aufbau der neuen Verbindung zum Telekom-Netz wird auf die Geräte ein am Montag bereit­gestelltes Update aufgespielt, das sie wieder funktions­fähig macht. Betroffen waren Speed­port-Router, die vom Konzern vertrieben werden.

"Die Schadsoftware war schlecht programmiert, sie hat nicht funktioniert und hat nicht das getan, was sie hätte tun sollen. Ansonsten wären die Folgen des Angriffs noch viel schlimmer gewesen", sagte der Telekom-Sprecher.