Telekom-Störung: BKA soll sich einschalten, BSI mahnt zur Vorsicht

Diesmal hätte die Telekom noch Glück gehabt, meinen Sicherheitsexperten Update 14:15 Uhr: Mittlerweile scheinen sich die Informationen der Wirtschafts­Woche bestätigt zu haben. Wie das Magazin berichtet, soll die Staats­anwaltschaft Köln inzwischen das Bundes­kriminal­amt mit Ermittlungen zum Angriff auf die Telekom-Router beauftragt haben. Update Ende

Im Zusammen­hang mit dem Hacker-Angriff auf Hundert­tausende Router von Kunden der Deutschen Telekom ist nun auch das Bundes­kriminal­amt eingeschaltet. Das erfuhr die Wirtschafts­Woche aus Sicherheits­kreisen in Nordrhein-West­falen: "Das BKA befasst sich mit dem Fall", heißt es dort. Schließlich sei, "die Telekom bundes­weit tätig und die Attacke habe bundes­weit Aus­wirkungen gehabt".

Nach Wirtschafts­Woche-Informationen laufen aktuell die Prüfungen, ob das BKA auch formal die Ermittlungen an sich zieht. Die Deutsche Telekom hatte bereits am gestrigen Montag die Sicherheits­behörden informiert. "Aktuell prüfen wir eine Straf­anzeige", erklärte eine Sprecherin des Unternehmens.

Ein Experte des Bundes­amts für Sicher­heit in der Informations­technik sagte der Wirtschafts­Woche: "Ziel war offenbar, über das Internet auf Router zuzugreifen, dort Schad-Software zu installieren und die Geräte auf diese Weise zum Teil eines Bot-Netzes zu machen, über das die Hacker weitere Attacken hätten starten können."

Telekom hat noch einmal Glück gehabt

Die Deutsche Telekom ist bei der jüngsten Attacke auf ihre Speedport-Router offenbar mit einem blauen Auge davon gekommen. Nach ersten Analysen ist der eingeschleuste Schad­code mit dem bekannten Schädling Mirai verwandt, berichten IT-Sicherheits­experten des Unternehmens Kaspersky Lab am Dienstag. Ziel sei es gewesen, sich für einen Angriff zu einem Botnetz zu verbinden. "Dieses Mal haben wir noch Glück gehabt - der Angriff hat nicht richtig funktioniert", sagte Arne Schönbohm, Präsident des Bundes­amts für Sicher­heit in der Informations­technik der Zeitung "Die Welt".

Wie Stefan Ortloff von Kaspersky darlegt, wurde der Schad­code durch eine Sicherheits­lücke im Router ein­geschleust. Doch die Soft­ware sei offenbar nicht in der Lage gewesen, sich selbst in das Datei­system zu schreiben. Deshalb habe sie einen Neu­start nicht überlebt. Im Laufe des Dienstags will die Telekom die Störungen weitgehend ausräumen. Seit Sonntag­nachmittag waren rund 900 000 Router des Unter­nehmens betroffen und teil­weise komplett aus­gefallen.

Hätte schlimmer ausgehen können

Wäre die Schad­software besser programmiert gewesen, so wären die Folgen des Angriffs noch viel schlimmer gewesen, sagte auch ein Telekom-Sprecher im RBB-Inforadio. Im aktuellen Fall hatte in der Regel ein Neu­start der Router gereicht, um sie wieder funktions­fähig zu machen.

Das BSI hatte bereits am Montag von einem welt­weiten Cyber­angriff gesprochen und forderte schärfere Sicherheits­standards im Internet der Dinge. "Je vernetzter die Welt ist und je allgemeiner Massen­produkte wie Router welt­weit baug­leich im Netz eingesetzt werden, desto verwund­barer sind unsere Netz-Infrastrukturen", sagte er der Welt.

Mit der Schadsoftware Mirai können gezielt Verbrauchergeräte angegriffen werden Die Schad­software Mirai ist Sicherheits­experten bereits bekannt. Ihre Spezialität ist, sich vorzugs­weise in Verbraucher­geräte wie Router oder andere, privat genutzte, vernetzte Elektronik einzu­schleusen um sie kapern und zum Teil eines fern­gesteuerten Netzes zu machen. Zuletzt hatten Kriminelle Mirai-Botnetze mit fast einer halben Million verbundener Geräten im Netz zur Miete angeboten, wie vergangene Woche heise online berichtete. Die zusammen­geschalteten Geräte werden von Kriminellen gern für ko­ordinierte Attacken oder zum Versenden von Spam-Nachrichten genutzt.

Keine Informationen zu den Tätern

Sicherheits­experten versuchen weiter unter Hoch­druck, die Hinter­gründe der Cyber­attacke auf die Deutsche Telekom zu klären. Bisher sei zu den Urhebern noch nichts bekannt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin aus deutschen Sicherheits­kreisen. Es gebe auch keine Erkenntnisse über mögliche Zusammen­hänge mit russischen Hacker­gruppen, hieß es weiter. Solche in Russland angesiedelte Gruppen mit vermutlich staatlichem Hinter­grund hatten in den vergangenen Monaten unter anderem schon den Bundes­tag und die CDU-Zentrale angegriffen.