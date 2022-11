Telekom-Chef: Eine Auktion ist ein Risiko

Bei der Vorstel­lung der Quar­tals­zahlen nutzte Telekom-Chef Tim Höttges die Gele­gen­heit, auch einige allge­meine Infor­mationen und seine Einschät­zung der Lage zu vermit­teln.

Er ärgert sich über das aktu­elle poli­tische Umfeld: "Wenn wir inves­tieren, könnten wir noch mehr tun, wir könnten noch schneller den Ausbau von Infra­struktur voran­bringen. Es ist aber kein Geld­pro­blem, sondern die Geneh­migungs­ver­fahren sind extrem lang­wierig. Deutsch­land ist Welt­meister in der Büro­kratie."

Alter­native Verle­geme­thoden (z.B. Tren­ching) würden von "starr­sin­nigen Büro­kraten" blockiert. Beim Mobil­funk-Ausbau werde sogar der (zuge­sicherte) Zugang zu öffent­lichen Liegen­schaften verwehrt. "Nach drei Jahren Geneh­migungs­ver­fahren kommt dann ein örtliche(r) Poli­tiker/in und mag den Mast dort nicht haben, also fängt wieder alles von vorne an."

Höttges räumte aber auch ein, dass es "in Teilen besser geworden" sei, denn "manche Poli­tiker haben es verstanden." Er möchte das nicht als gene­relles Abwat­schen der Politik verstanden wissen, sondern "Kopf­schüt­tel­momente" aufzeigen.

"Was will die Politik von uns? Sie gibt uns Ausbau­ziele und Verpflich­tungen, und tut alles, um den Ausbau zu erschweren." Da würden falsche Signale gesetzt und dann der schwarze Peter der TK-Indus­trie zuge­schoben.

Risiko Spek­trum-Auktion

Tim Höttges (l.) und Christian P. Illek stellten die Quartalszahlen der Telekom vor und beantworteten viele Fragen

Foto: Picture Alliance/dpa Die Politik belaste die Indus­trie mit zusätz­lichen Auflagen, dabei sei die Branche "preis­sta­bili­sie­rend". Die Politik wolle Funk­fre­quenzen ("Spek­trum") wieder per Auktion verteilen und die Anbieter wären gezwungen, hier mitzu­machen, denn "wir müssen heutige und zukünf­tige Kunden bedienen. Der Markt wird künst­lich verknappt, vermut­lich in der Hoff­nung auf reich­lich Steu­erein­nahmen."

Dabei trage die TK-Indus­trie nicht zur Infla­tio­nie­rung bei. Für Höttges ist das poli­tische Signal unver­ständ­lich, er hoffe bei der Politik auf ein Umdenken. Eine "kompe­titive Auktion" (im Wett­bewerb) sei ein großes Risiko. "Es wäre besser, die bereits verge­benen Frequenzen zu verlän­gern und mit Auflagen zum Ausbau zu verknüpfen.

Welt­weit Nummer 1

Höttges erin­nerte daran, dass die Deut­sche Telekom welt­weit vor Verizon, vor AT&T und sogar vor China-Mobile liege. "In den USA ist die Telekom die Nummer 1, ihr gehören fast 50 Prozent von T-Mobile US" und das solle ausge­baut werden.

Er räumte zu, dass "keiner von uns - außer Chris­tian" (gemeint ist Finanz­chef Chris­tian P. Illek) das so erwartet hätten. Diese Erfolgs­geschichte in den USA sei indus­trie­über­grei­fend einzig­artig. Bei Kunden­zufrie­den­heit habe T-Mobile USA den Wett­bewerb auf die Plätze verweisen.

"Wir haben die Auflagen erfüllt, die mit dem Deal verbunden waren und die Ameri­kaner in digi­tale Zukunft gebracht: We won't stop."

200 Millionen unge­nutzte Handys

Erneut rückte Höttges die Nach­hal­tig­keits­ziele des Unter­neh­mens in den Blick. Etwa 200 Millionen unge­nutzte Handys verstauben in den Schub­laden. Nur vier bis sechs Prozent der Endge­räte kämen aktuell in den Recy­cling-Kreis­lauf zurück. Das müsse sich unbe­dingt ändern. "Geben Sie Ihre nicht mehr gebrauchten Handys an das Recy­cling zurück", forderte er.

Die Telekom biete Verpa­ckungen plas­tik­frei und das soll nicht nur bei den Telekom-Endge­räten, sondern auch den Produkten der Zulie­ferer so sein.

Telekom fährt elek­trisch

Ab 2023 gibt es bei der Telekom nur noch elek­tri­sche Geschäfts­fahr­zeuge, das betreffe fast 10.000 Autos. Alle Fahr­zeuge der Außen­dienst­mit­arbeiter sollen elek­trisch fahren. Zwar reiche die Lade­infra­struktur im Lande dafür noch nicht, das solle sich aber "in den nächsten Monaten deut­lich verbes­sern."

Beispiels­weise betreibt die Telekom-Tochter "Comfort Charge" öffent­liche Lade­sta­tionen (HPC-Lader), die sich oft auf oder an Tech­nik­stand­orten der Telekom befinden.

Mit Lebara kein Geld zu verdienen

Im Rahmen der Detail­zahlen wurde beiläufig erwähnt, dass der Ethno-Anbieter Lebara das Telekom-Netz verlassen hat. Auf Nach­frage von teltarif.de bestä­tigte Höttges, dass alle bisher im Telekom-Netz geschal­teten SIM-Karten des Anbie­ters das Netz verlassen hätten, die Kunden sind "komplett weg. Wir sehen keine Möglich­keit, hier Geld zu verdienen. Das Unter­nehmen ist komplett aus der Bilanz und den Zahlen raus."

Bekannt­lich war der Umstieg von Lebara in das Netz von o2 ziem­lich holprig verlaufen.