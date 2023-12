So sucht die Telekom neue Mobilfunk-Standorte

In Orten, wo die Telekom hände­rin­gend neue Mobil­funk­stand­orte sucht, geht sie jetzt in die Offen­sive, um Versor­gungs­lücken zu schließen und für mehr Kapa­zität zu sorgen.

Die Deut­sche Telekom will ihr Mobil­funk­netz weiter ausbauen. Einer­seits gibt es nach wie vor Versor­gungs­lücken. Davon sind in Städten vor allem geschlos­sene Räume betroffen. Es gibt aber auch bereits versorgte Regionen, in denen die Mobil­funk­nut­zung derart explo­diert, dass die Aufrüs­tung bestehender Basis­sta­tionen nicht ausreicht. Doch geeig­nete Stand­orte für neue Sender zu finden ist nicht immer ganz einfach.

Im Früh­jahr haben wir über ein Pilot­pro­jekt berichtet, mit dem die Telekom in Über­lingen auf Stand­ort­suche ging. Mit Plakaten warb der Konzern: "Unsere Antennen suchen ein Zuhause." Jetzt spricht die Telekom in elf weiteren Städten Haus- und Grund­stücks­eigen­tümer per Plakat und Print­anzeige an, um Stand­orte für neue Mobil­funk­sta­tionen zu finden. Die Telekom zahle eine lang­fris­tige, orts­übliche Miete.

Hier sucht die Telekom nach neuen Stand­orten

Telekom sucht mit Plakaten nach neuen Standorten

Foto: Telekom Bei den Städten, in denen der in Bonn ansäs­sige Mobil­funk-Netz­betreiber diese unge­wöhn­liche Aktion gestartet hat, handelt es sich um Alpirs­bach, Ehningen, Frei­burg, Geln­hausen, Herings­dorf, Königs­winter, Leut­kirch, Maintal, Offen­burg, Reut­lingen und Singen. Inter­essierte Eigen­tümer können online Kontakt mit der Telekom aufnehmen, um ihre Stand­orte anzu­bieten.

Wie der Netz­betreiber weiter mitteilte, sei das Pilot­pro­jekt in Über­lingen erfolg­reich gewesen. Bundes­weit seien mehr als 30 Stand­orte einge­reicht worden, darunter sechs viel­ver­spre­chende Ange­bote aus Über­lingen. Ein Standort in Über­lingen gehe jetzt in die Umset­zung. Gene­rell werden alle einge­reichten Vorschläge laut Telekom sorg­fältig auf ihre Eignung geprüft. Dabei gehe es neben den nötigen tech­nischen Anfor­derungen auch an die ästhe­tischen und umwelt­bezo­genen Bedin­gungen der jewei­ligen Gemeinde.

Matthias Poeten: "Setzen auf die Koope­ration mit Immo­bili­enei­gen­tümern"

Mathias Poeten, Leiter Mobil­funk der Telekom Deutsch­land, betont die Bedeu­tung der Initia­tive: "Unsere Kampagne zur Suche nach Mobil­funk­stand­orten ist ein entschei­dender Schritt, um die Mobil­funk­abde­ckung in Deutsch­land zu verbes­sern und den Netz­ausbau effi­zient voran­zutreiben. Wir setzen auf die Koope­ration mit lokalen Immo­bili­enei­gen­tümern, um unser Mobil­funk­netz optimal in die regio­nale Land­schaft einzu­betten und damit eine zukunfts­sichere digi­tale Infra­struktur zu schaffen, die der gesamten Gemein­schaft zugu­tekommt."

Die Telekom teilte weiter mit, der Daten­ver­kehr in ihrem Mobil­funk­netz sei im vergan­genen Jahr um 30 Prozent gestiegen. Das zeige, dass das Netz fort­lau­fend verdichtet werden müsse.

Wie berichtet hat die Telekom den dies­jäh­rigen connect-Netz­test gewonnen.