Telekom startet Datenautomatik mit SpeedOn Plus

Die Deut­sche Telekom hat ohne vorhe­rige Ankün­digung eine neue Tarif­option einge­führt. Der Name SpeedOn Plus deutet darauf hin, dass es sich um ein Angebot handelt, mit dem Kunden nach Verbrauch ihres zum Tarif gehö­renden Daten­volu­mens ein neues Kontin­gent zur Nutzung des mobilen Internet-Zugangs erhalten können. Neu gegen­über den bisher schon bekannten SpeedOn-Optionen ist, dass der Kunde nach der Akti­vie­rung des neuen Ange­bots nicht selbst aktiv werden muss, um das zusätz­liche Surf­volumen zu bekommen. Telekom startet SpeedOn Plus

Fotos: Telekom/teltarif.de, Montage: teltarif.de SpeedOn Plus kostet in allen MagentaMobil-Tarifen mit fester Vertrags­bin­dung 9,95 Euro. Dafür bekommen die Kunden 2 GB neues High­speed-Daten­volumen. Die Option ist somit vergleichs­weise teuer. Darüber hinaus verfällt nicht genutztes SpeedOn-Plus-Volumen zum Monats­ende. Schlimms­ten­falls erfolgt die auto­mati­sche Nach­buchung also wenige Stunden vor Ende des Abrech­nungs­zeit­raums und ein Groß­teil des 2-GB-Pakets verfällt zu Beginn des nächsten Monats.

Die Daten­auto­matik-Option wird nicht auto­matisch einge­richtet. Kunden, die das Feature nutzen möchten, müssen dieses aktiv buchen. Das ist unter der Webseite pass.telekom.de möglich. Voraus­set­zung ist, dass der Internet-Zugang über den Telekom-Mobil­funk­anschluss (ohne Verbin­dung mit einem WLAN-Netz) herge­stellt wird. An glei­cher Stelle lässt sich SpeedOn Plus bei Nicht­gefallen auch wieder abschalten. In der MeinMagenta-App ist die Option noch nicht zu finden.

SpeedOn Plus greift nur einmal im Monat

"Endloses Daten­volumen" gegen Aufpreis bietet das neue MagentaMobil-Feature aber nicht, wie die Pres­sestelle der Deut­schen Telekom auf Anfrage von teltarif.de erläu­terte. Das Extra-Surf­volumen wird maximal einmal im Abrech­nungs­zeit­raum auto­matisch aufge­bucht. Kunden, die darüber hinaus weiteres Daten­volumen benö­tigen, müssen dieses über die "herkömm­lichen" SpeedOn-Optionen wieder manuell buchen. Datenautomatik-Option ein- und ausschaltbar

Screenshot: teltarif.de Berechnet wird der Aufpreis für SpeedOn Plus nur dann, wenn das zusätz­liche Daten­volumen tatsäch­lich genutzt wird. Kommt der Kunde mit der Inklu­siv­leis­tung seines Vertrags aus, greift die Option nicht, sodass die 9,95 Euro nicht in Rech­nung gestellt werden.

Auch bei den GigaMobil-Tarifen von Voda­fone gibt es eine solche Daten­auto­matik. Diese nennt sich SpeedGo und wird - anders als SpeedOn Plus - auto­matisch einge­richtet. Hier werden nach Verbrauch des High­speed-Volu­mens bis zu dreimal je 250 MB für 3 Euro aufge­bucht. Die Option ist somit noch teurer als das Telekom-Pendant, kann vom Kunden aber jeweils abge­wählt werden.

Wenn Sie sich für einen neuen Handy­tarif inter­essieren, könnte sich ein Blick auf unseren Tarif­ver­gleich lohnen. Hier können Sie Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.