Telekom: Mit iPhone-Spam-Button gegen bösartige SMS

Der Hallo Mama/hallo Papa-Trick ist weit verbreitet. Ahnungs­lose bekommen eine Mittei­lung, vermeint­lich vom eigenen Kind, und sollen letzt­lich zu Geld­zah­lungen verleitet werden. Eben­falls beliebt sind betrü­geri­sche Nach­richten von angeb­lichen Banken, die auffor­dern, Zugangs­daten zu bestä­tigen. Um den Kampf gegen solche Betrü­gereien aufzu­nehmen, bedarf es laut Telekom der Mithilfe der Kunden.

Wer Mobil­funk-Kunde des Netz­betrei­bers ist und oben­drein ein iPhone nutzt, bekommt jetzt eine leich­tere Möglich­keit, betrü­geri­sche Nach­richten zu melden. Auch Android-Nutzer können mitma­chen.

Zusam­men­arbeit mit Apple

Telekom kämpft gegen betrügerische Nachrichten (Symbolbild)

Bild: Image licensed by Ingram Image In der Mittei­lung weist die Telekom darauf hin, in Zusam­men­arbeit mit Apple einen "Spam melden"-Button einge­führt zu haben. Voraus­set­zung dafür ist ein iOS-Gerät mit der aktu­ellsten Soft­ware-Version iOS 17.2. Dieser Button soll neben SMS von unbe­kannten Anru­fern zur Verfü­gung stehen. Ein Klick auf den Button genüge, um die Nach­richt an das "Fraud & Abuse Manage­ment" der Telekom Secu­rity zu senden. Dort sollen die Nach­richten auto­mati­siert verar­beitet und dahin­gehend geprüft werden, ob weitere Kunden davon betroffen sind.

Darüber hinaus mache sich das Team auf die Suche nach der Nach­rich­ten­quelle, um weiteren Miss­brauch zu unter­binden.

Gängiges Melde­ver­fahren soll opti­miert werden

Bislang konnten Telekom-Kunden betrü­geri­sche Nach­richten an die Kurz­wahl "7726" senden. Mit dem neuen Melde­ver­fahren sollen die Fach­leute der Telekom von zusätz­lichen Infor­mationen der Nach­richten wie Uhrzeit und Rufnummer profi­tieren.

Kunden der Telekom mit Android-Smart­phones können die 7726-Kurz­wahl weiterhin verwenden. Android-Nutzer können auf die entspre­chende SMS lange drücken, bis sich ein Auswahl­menü öffnet. Mit dem Pfeil-Symbol kann die SMS nach Eingabe der Kurz­wahl­nummer weiter­geleitet werden. Für einen alter­nativen Weg stehen die Sicher­heits­leute in einem engen Austausch mit Google, heißt es in der Mittei­lung der Telekom.

