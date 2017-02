Telekom: Top-Smartphones in (fast) allen Tarifen für 1 Euro

Telekom kündigt Smartphone-Aktion an Die Deutsche Telekom kündigt auf ihrer Webseite eine neue Aktion an. Damit will das Bonner Telekommunikationsunternehmen neue Kunden für seine Smartphone-Tarife gewinnen, die unter dem Markennamen MagentaMobil angeboten werden. Dabei lockt der Netzbetreiber mit Top-Smartphones, die für 1 Euro Zuzahlung zum Vertrag angeboten werden.

Wie die Telekom weiter mitteilt, startet das Angebot am Mittwoch, den 1. März. Wie lange die Aktion läuft, ist dagegen noch nicht bekannt. Zudem ist noch unklar, welche Geräte in welchen Verträgen möglicherweise von der 1-Euro-Zuzahlung ausgenommen sind. Heißt es in Hörfunkwerbung zur Aktion und auch in der Überschrift zum Angebot auf der Telekom-Homepage "alle Top-Smartphones in allen Tarifen", so relativiert die Telefongesellschaft dies zwei Zeilen weiter, wo es heißt, das Angebot sei "in vielen Tarifen" verfügbar.

Der Netzbetreiber weist auf seiner Webseite außerdem darauf hin, dass das Angebot auch "mit jeder FamilyCard" wahrgenommen werden kann. Weitere Details dürften erst zum Start der Aktion zu erfahren sein. Interessenten sollten neben dem 1-Euro-Preis für das Smartphone allerdings auch die Folgekosten für den Vertrag berücksichtigen.

Monatlich rund 20 Euro Aufpreis für Top-Smartphone zum Vertrag

Der Tarif MagentaMobil S schlägt beispielsweise bei Buchung über den Online-Shop der Telekom in der SIM-only-Variante mit 26,95 Euro monatlicher Grundgebühr zu Buche. Wird der gleiche Tarif in Verbindung mit einem Top-Smartphone gebucht, so liegt der monatliche Grundpreis bei 47,21 Euro und somit fast doppelt so hoch.

Ähnlich gestalten sich die Monatspreise auch in den anderen Tarifen. MagentaMobil M kostet ohne Endgerät online 35,95 Euro pro Monat. In Verbindung mit einem Top-Smartphone erhöht sich der Monatspreis auf 56,21 Euro. Kunden, die sich für den MagentaMobil L entscheiden, zahlen ohne Smartphone monatlich 44,96 Euro für den Vertrag, mit Top-Smartphone sind es dagegen 65,20 Euro pro Monat.

Im Tarif MagentaMobil L+ liegt der Monatspreis in der SIM-only-Version bei 67,45 Euro. Kunden, die zum Tarif ein Top-Smartphone beziehen, zahlen monatlich 87,71 Euro. Der Aufpreis beträgt demnach jeweils rund 20 Euro. Das sind etwa 480 Euro über den Zeitraum der zweijährigen Mindestvertragslaufzeit.