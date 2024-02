Telekom Fake News: 22.000 defekte SIM-Karten getauscht?

In den Hilfe-Foren der Netz­betreiber und Provider verbirgt sich so mancher wert­volle Hinweis für die Kunden. Doch nicht alle Angaben dort kann man für bare Münze nehmen, berichtet die Telekom.

SIM-Tausch bei der Telekom

Copyright 2019, Crystal Sing, licensed via EyeEm Mobile GmbH Viele Netz­betreiber, Provider und Hersteller betreiben Hilfe-Foren im Internet, wo sich nicht nur die Kunden unter­ein­ander mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Oft sind auch geschulte Mode­ratoren des Unter­neh­mens dort aktiv, um Probleme "auf dem kurzen Dienstweg" zu lösen oder hilf­reiche Tipps und Ratschläge weiter­zugeben.

Ein aktu­elles Beispiel im Hilfe-Forum der Telekom zeigt aller­dings, dass man die dort gemachten Angaben wohl nicht immer für bare Münze nehmen sollte. Die Telekom hat dort aller­dings auch nicht gerade trans­parent kommu­niziert.

Meldung im Telekom-hilft-Forum

SIM-Tausch bei der Telekom

Copyright 2019, Crystal Sing, licensed via EyeEm Mobile GmbH Mit der Frage "hat die Telekom ein Problem?" wandte sich vor wenigen Tagen ein Leser von teltarif.de an unsere Redak­tion und fragte, ob davon mögli­cher­weise auch andere Anbieter betroffen seien. In dem Eintrag im Telekom-Hilfe-Forum berichtet ein Kunde, er habe von der Kurz­wahl-Nummer 2202 einen Anruf bekommen. Es habe im November vergan­genen Jahres einen SIM-Karten-Fehler gegeben. Dadurch hätten "knapp 22.000 SIM-Karten ausge­tauscht" werden müssen. Das sei kostenlos erfolgt. Betrof­fene Kunden seien tele­fonisch und auch per Mail und SMS infor­miert worden.

Die im Forum anwe­senden Telekom-Kunden­betreuer wussten zunächst nichts von dem Vorfall. Andere Foren­teil­nehmer vermu­teten sogar Phis­hing oder eine andere Betrugs­gefahr. Schließ­lich postete der Ersteller den kompletten Text der Mittei­lung, die er erhalten hatte.

Danach konnten sich die Telekom-Kunden­betreuer zu der Aussage durch­ringen, dass es sich um einen Vorgang gehan­delt habe, "der intern abge­wickelt" worden sei. Nach diesem Einge­ständnis blieb das Telekom-Hilft-Team zu der Sache dann aber auffal­lend schmal­lippig. Auf eine weitere Nach­frage nach mehr Hinter­grund-Infos hieß es nur noch: "Die Auskunft ist so neutral gehalten, da es so ist, wie ich es beschrieben habe. Eine offi­zielle Auskunft darüber liegt uns nicht vor, also wird das Ganze intern von einem geson­derten Team bear­beitet."

Telekom: Deut­lich klei­nere Zahl an Betrof­fenen

Nachdem es im Telekom-hilft-Forum hierzu also keine weiteren Infos gab, wandte sich teltarif.de an die Pres­sestelle der Deut­schen Telekom. Von dort erhielten wir folgende Infor­mation:

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Da ist im tele­foni­schen Kunden­kon­takt mögli­cher­weise etwas miss­ver­standen worden bzw. haben sich die Kolle­ginnen und Kollegen im Service miss­ver­ständ­lich ausge­drückt. Um es kurz zu machen: Fakt ist, dass eine kleine, rund drei­stel­lige Zahl an SIM-Karten in punkto Netz­ver­füg­bar­keit nicht unseren Quali­täts­stan­dards entspro­chen hat. Diese tauschen wir aktuell, damit die Kunden weiterhin unter­bre­chungs­frei das (beste) Netz der Telekom nutzen können.

Wer also einen Anruf bezie­hungs­weise eine SMS oder E-Mail der Telekom zu der Ange­legen­heit erhält, sollte diese nicht igno­rieren, sondern darauf reagieren. Und wer von sich aus Probleme mit der SIM-Karte oder dem Empfang fest­stellt, die nicht auf die Netz­qua­lität zurück­zuführen sind, sollte sich von sich aus an die Telekom-Kunden­betreuung wenden.

