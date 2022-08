Servicemobil: Telekom "tourt" durch ganz Deutschland

Die Deut­sche Telekom tourt mit einem Service­mobil durch länd­liche Regionen und will so einen besseren Vor-Ort-Service für die Kunden anbieten.

Telekom tourt mit Truck durch Deutschland

Quelle: Telekom In den vergan­genen zwei Jahren führte die Deut­sche Telekom einen Test­lauf mit einem fahrenden Service­mobil durch. Jetzt geht erneut ein Telekom Truck auf Reisen durch ganz Deutsch­land. Damit will der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern näher an die Kunden in länd­lichen Regionen heran­rücken, die fernab von statio­nären Telekom Shops und Partner Shops wohnen.

Bis zum Jahres­ende soll das Service­mobil an zwei Stand­orten pro Woche halten. Für zwei bis drei Tage steht der Telekom Truck an gut erreich­baren und stark frequen­tierten Orten, beispiels­weise auf dem Markt­platz der jewei­ligen Gemeinde oder vor einem Super­markt. Die Telekom-Mitar­beiter aus Service und Vertrieb sollen Inter­essenten über Produkte und Dienste infor­mieren und Kunden-Anliegen bear­beiten.

Ferri Abol­hassan: "Wir möchten dort sein, wo uns die Menschen brau­chen"

Quelle: Telekom Ferri Abol­hassan, Geschäfts­führer Sales & Service der Telekom Deutsch­land, erläu­tert, welches Ziel das Unter­nehmen mit dem Service­mobil verfolgt: "Wir möchten dort sein, wo uns die Menschen brau­chen. Ob in der Stadt oder auf dem Land - die indi­vidu­elle Bera­tung, der Austausch mit Experten und die kompe­tente Betreuung direkt vor Ort sind im Service beson­ders wichtig."

Abol­hassan erklärte weiter, die Telekom sei mit dem Kunden­inter­esse beim Test­lauf mit dem Service­mobil im vergan­genen Jahr zufrieden gewesen. Mehr als 1000 Inter­essenten hätten die Möglich­keit genutzt, sich im mobilen Telekom Shop beraten zu lassen oder auch gleich die gewünschten Produkte zu kaufen. Daher schicke man nun einen neuen und verbes­serten Telekom Truck auf Reisen. Dieser sei fortan zu allen Jahres­zeiten unter­wegs.

Tour-Daten auf der Webseite

Die Telekom hat auf ihrer Webseite eine Karte und Liste mit Stand­orten hinter­legt, an denen das Service­mobil in der nächsten Zeit anzu­treffen sein wird. Die Tele­fon­gesell­schaft will sukzes­sive weitere Orte nach­tragen. Die ersten Termine fanden bereits seit Ende Juni statt. Aktuell werden Tour-Daten bis Oktober genannt.

Unter dem Strich kann das Service­mobil einen "echten" Telekom Shop nur zum Teil ersetzen. Schließ­lich dürfte es eher Zufall sein, wenn ein Kunden-Problem genau dann auftritt, wenn der Truck gerade in der Nähe ist. In anderen Fällen bleiben nur die Telekom-Hotline - oder eben eine etwas weitere Anfahrt zum nächst­gele­genen Laden­lokal des Netz­betrei­bers.

Bereits im Früh­jahr hatte die Telekom das Konzept für einen verbes­serten Kunden­ser­vice vorge­stellt.